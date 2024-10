Política Eleitores de 51 cidades voltam às urnas neste domingo para escolher prefeitos no segundo turno

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2024

No Rio Grande do Sul, Canoas, Caxias do Sul, Pelotas e Santa Maria terão eleições neste domingo (27). (Foto: Reprodução)

Três semanas após o 1° turno das Eleições Municipais de 2024, eleitoras e eleitores de 51 cidades, sendo 15 capitais, voltam às seções eleitorais neste domingo (27) para escolher quem ocupará as prefeituras pelos próximos quatro anos. O horário de votação será das 8h às 17h, pelo horário de Brasília (DF).

O 2º turno só pode ocorrer para o cargo de prefeito nos municípios com mais de 200 mil eleitoras e eleitores. Essa segunda etapa somente acontece se nenhum dos concorrentes alcançar metade mais um dos votos válidos (dados a candidatas e candidatos) no 1º turno. Nesse caso, os dois candidatos mais votados participam de uma nova disputa.

Confira as 15 capitais e as candidatas e os candidatos que concorrem neste 2° turno:

Aracaju (SE): Emília Corrêa (PL) e Luiz Roberto (PDT)

Belém (PA): Igor Normando (MDB) e delegado Éder Mauro (PL)

Belo Horizonte (MG): Bruno Engler (PL) e Fuad Noman (PSD)

Campo Grande (MS): Adriane Lopes (PP) e Rose Modesto (União)

Cuiabá (MT): Abilio (PL) e Lúdio (PT)

Curitiba (PR): Eduardo Pimentel (PSD) e Cristina Graeml (PMB)

Fortaleza (CE): André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT)

Goiânia (GO): Fred Rodrigues (PL) e Mabel (União)

João Pessoa (PB): Cícero Lucena (PP) e Marcelo Queiroga (PL)

Manaus (AM): David Almeida (Avante) e capitão Alberto Neto (PL)

Natal (RN): Paulinho Freire (União) e Natália Bonavides (PT)

Palmas (TO): Janad Valcari (PL) e Eduardo Siqueira Campos (Pode)

Porto Alegre (RS): Sebastião Melo (MDB) e Maria do Rosário (PT)

Porto Velho (RO): Mariana Carvalho (União) e Léo (Pode)

São Paulo (SP): Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL)

Municípios

Além das 15 capitais, o 2° turno vai ocorrer em mais 36 municípios de 13 estados. Confira a lista:

Bahia – Camaçari

Ceará – Caucaia

Espírito Santo – Serra

Goiás – Anápolis e Aparecida de Goiânia

Maranhão – Imperatriz

Minas Gerais – Uberaba

Pará – Santarém

Paraíba – Campina Grande

Paraná – Londrina e Ponta Grossa

Pernambuco – Olinda e Paulista

Rio de Janeiro – Niterói e Petrópolis

Rio Grande do Sul – Canoas, Caxias do Sul, Pelotas e Santa Maria

São Paulo – Barueri, Diadema, Franca, Guarujá, Guarulhos, Jundiaí, Limeira, Mauá, Piracicaba, Ribeirão Preto,

Santos, São Bernardo do Campo, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sumaré, Taboão da Serra e Taubaté.

Locais de votação

De maneira simples e rápida, por meio das ferramentas disponibilizadas pela Justiça Eleitoral, é possível verificar com antecedência o número da seção eleitoral e do local de votação.

A consulta pode ser feita pelo aplicativo e-Título e no Portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em ambas as opções, as eleitoras e os eleitores podem conferir, inclusive, os novos locais de votação, nos casos de transferência temporária. As informações são do Tribunal Superior Eleitoral.

