Brasil Eleitores de Macapá decidem neste domingo quem será o próximo prefeito da cidade

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2020

Pleito foi adiado devido à uma crise de energia no Estado do Amapá. Foto: Reprodução

Neste domingo (20), os eleitores de Macapá (AP) voltam às urnas para encerrar não apenas a votação no município, decidindo o segundo turno para a Prefeitura, mas para finalizar também a realização, complexa, das Eleições Municipais de 2020, em plena pandemia da Covid-19. A disputa será decidida entre Josiel Alcolumbre (DEM) e Dr. Furlan (Cidadania).

Macapá teve a realização de suas eleições municipais adiada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para dezembro, quando todos os municípios do Brasil já tinham seus vereadores e prefeitos eleitos, devido a uma crise de energia causada por um incêndio em transformadores de uma subestação da cidade. O presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, esteve na cidade para acompanhar a realização no primeiro turno, no último dia 6, quando foram eleitos 23 vereadores.

Para ver um panorama geral destas eleições em Macapá, confira abaixo os principais números:

Estão aptos a participar do segundo turno das Eleições Municipais na cidade 292.718 eleitores. Há apenas 21 eleitores com nome social no município.

O eleitorado de mulheres é de 52,5% (153.594), que, seguindo a média no Brasil, representam a maioria dos eleitores. Já os homens compõem 47,5% (139.124).

Entre os eleitores da cidade, 2.198 declararam ter deficiência.

Estão na faixa etária de 21 a 44 anos 59,6% dos eleitores.

Declararam ter ensino médio incompleto ou superior completo 70,8% dos eleitores do município.

703 seções eleitorais estão disponibilizadas em duas zonas eleitorais da cidade.

Auxiliarão na realização do pleito 2.726 mesários. Destes, 28,47% são voluntários.

Cinco aplicativos do TSE estarão disponíveis neste segundo turno para facilitar a vida dos eleitores e dos mesários de Macapá, oferecendo diversas informações com rapidez, segurança e transparência. São eles: Boletim na Mão, Mesário, e-Título, Pardal e Resultados. Todos podem ser baixados, de forma gratuita, na Google Play e na App Store.

Compareceram ao primeiro turno das eleições no município 217.161 eleitores. Nessa etapa, foram 75.557 abstenções, número que corresponde a 25,81% do eleitorado. Os votos em branco somaram 2,64% (5.740), e os nulos chegaram a 4,38% (9.512).

O tempo da apuração do primeiro turno de Macapá após a finalização da votação, que foi encerrada pontualmente às 17h no último dia 6, foi de 2h30.

Apenas nove das 703 urnas usadas no primeiro turno foram substituídas (1,05%) e não houve seções com votação manual.

