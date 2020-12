Rio Grande do Sul Prisão por tráfico em Sapucaia do Sul resulta na apreensão de mais de 145 kg de maconha

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2020

Em Taquara os policiais encontraram tijolos de maconha e uma balança de precisão. Foto: Comunicação Social do 33° BPM Em Taquara os policiais encontraram tijolos de maconha e uma balança de precisão. (Foto: Comunicação Social do 33° BPM) Foto: Comunicação Social do 33° BPM

No sábado (19) policiais militares do 33° Batalhão de Polícia Militar prenderam um homem de 32 anos com drogas em Sapucaia do Sul. Também foram apreendidos 145 kg de maconha.

Após denúncias relatando pessoas armadas nas margens da BR 116, Vila Feliz, uma guarnição de serviço foi até o local para realizar uma averiguação. Ao chegar, os policiais avistaram o acusado em atitude suspeita. Ao notar a aproximação policial, ele tentou fugir, mas não conseguiu. Com ele foram encontrados cinco tijolos de maconha em uma sacola.

Durante a abordagem, através de nova denúncia, os militares obtiveram o endereço do depósito da droga apreendida, que estava localizado na cidade de Taquara.

A guarnição foi até o município e identificou na casa, na rua Ernesto Alves um forte odor vindo. No local foi encontrado o restante do entorpecente e uma balança de precisão. Ao total, mais de 145 kg de maconha foram apreendidos.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao posto 24 horas, para depois ser enviado à delegacia de Taquara para registro.

