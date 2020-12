Porto Alegre Campanha incentiva arrecadação de doações a fundos da criança e do idoso em Porto Alegre

20 de dezembro de 2020

Em 2019, o Fundo da Criança recebeu R$ 23,4 milhões. Foto: Luis Adriano Madruga/FASC PMPA Em 2019, o Fundo da Criança recebeu R$ 23,4 milhões. (Foto: Luis Adriano Madruga/FASC PMPA) Foto: Luis Adriano Madruga/FASC PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre está com uma nova campanha de arrecadação para os fundos de auxílio à criança e ao idoso. Com a Capital enfrentando a crise provocada pela pandemia da Covid-19, o Executivo considera que a solidariedade de todos será fundamental para garantir apoio a milhares de crianças e idosos.

Até 30 de dezembro, os gaúchos poderão direcionar até 6% do valor a pagar de imposto de renda para projetos e entidades de sua preferência, por meio do Funcrianca (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) e do Fundoidoso (Fundo Municipal do Idoso). Ambos os fundos têm o objetivo de financiar programas e projetos que promovam a defesa dos direitos de crianças e idosos – além de facilitar a captação, repasse e a aplicação dos recursos obtidos.

Ao participar da campanha, o contribuinte estará doando um pouco de si a quem mais precisa, sem ter de arcar com despesa pelo investimento, já que o valor é deduzido do montante a ser recebido pelos cofres públicos.

Transparência

Desde 2017, o Executivo municipal criou uma conta específica para que as doações fossem feitas direto para os fundos. Antes disso, elas iam para o caixa único do governo. As medidas adotadas, junto com o lançamento de um novo site, em dezembro do ano passado, colaboraram para que fossem registrados recordes de doações em 2019, com o Fundo da Criança recebendo R$ 23,4 milhões e o Fundo do Idoso, R$ 19,2 milhões.

A atual gestão também avançou na transparência das contas dos fundos. Hoje, o cidadão pode acompanhar no site doacoes.prefeitura.poa.br a prestação de contas de todos os projetos aptos a receber as contribuições. Atualmente, são mais de 350 organizações não-governamentais em Porto Alegre habilitadas a apresentar e realizar projetos vinculados aos fundos.

Para conhecer os projetos cadastrados e fazer sua doação, basta acessar o site https://doacoes.prefeitura.poa.br/fundoidoso/projetos, se o intuito for beneficiar entidades voltadas à promoção dos direitos e defesa da pessoa idosa, ou https://doacoes.prefeitura.poa.br/funcrianca/projetos, se sua intenção for favorecer crianças e adolescentes. São 133 projetos à espera de apoios.

