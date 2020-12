Últimas Começa o verão no hemisfério Sul

20 de dezembro de 2020

O verão começa oficialmente nesta segunda-feira e vai até 20 de março. Foto: Reprodução

O verão começa oficialmente nesta segunda-feira (21), às 7h02. O chamado de solstício de verão, que marca o início da estação com o hemisfério Sul vivendo o dia mais longo do ano e, portanto, a noite mais curta, começa em 21 de dezembro e termina às 6h38 do dia 20 de março de 2021.

Este verão terá influência do fenômeno La Niña moderado a forte, fato que irá influenciar o clima durante toda a estação, com lento enfraquecimento até fim de março. Segundo os principais institutos internacionais de monitoramento do clima global, a situação de neutralidade (nem La Niña e nem El Niño) na porção central do oceano Pacífico Equatorial só deve ocorrer entre abril e maio.

O inverno amazônico deve ficar comprometido. Com o verão mais quente que o normal, a zona de convergência intertropical ficará um pouco mais distante, resultando em pouca chuva.

Confira a previsão para o primeiro dia de verão nas capitais, segundo o Inmet Instituto Nacional de Meteorologia):

Aracaju – máxima 30ºC e mínima 23ºC; Belém – máxima 33ºC e mínima 23ºC; Belo Horizonte – máxima 30ºC e mínima 19ºC; Boa Vista – máxima 32ºC e mínima 25ºC; Brasília – máxima 27ºC e mínima 20ºC; Campo Grande – máxima 34ºC e mínima 25ºC; Cuiabá – máxima 37ºC e mínima 26ºC; Curitiba – máxima 24ºC e mínima 17ºC; Florianópolis – máxima 29ºC e mínima 21ºC; Fortaleza – máxima 32ºC e mínima 25ºC; Goiânia – máxima 29ºC e mínima 22ºC; João Pessoa – máxima 31ºC e mínima 24ºC; Macapá – máxima 33ºC e mínima 23ºC; Maceió – máxima 32ºC e mínima 23ºC; Manaus – máxima 31ºC e mínima 22ºC; Natal – máxima 31ºC e mínima 25ºC; Palmas – máxima 32ºC e mínima 23ºC; Porto Alegre – máxima 32ºC e mínima 17ºC; Porto Velho – máxima 32ºC e mínima 23ºC; Recife – máxima 32ºC e mínima 23ºC; Rio Branco – máxima 31ºC e mínima 24ºC; Rio de Janeiro – máxima 38ºC e mínima 24ºC; Salvador – máxima 31ºC e mínima 23ºC; São Luís – máxima 31ºC e mínima 25ºC; São Paulo – máxima 30ºC e mínima 20ºC; Teresina – máxima 35ºC e mínima 24ºC; Vitória – máxima 33ºC e mínima 23ºC.

Para janeiro, a previsão é de chuva acima da média no Rio Grande do Sul, sul e leste do Estado do Mato Grosso do Sul, em São Paulo, no Estado do Rio de Janeiro, e também no Triângulo Mineiro, no sul de Minas Gerais, Amazonas, Pará, Roraima e Amapá.

A chuva de fevereiro tende a ficar dentro da média na região Sul, Rondônia, oeste e sul de mato Grosso, sul de Goiás, centro-norte e leste de Minas Gerais. Já nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Roraima, Amapá a chuva deve ficar um pouco além do normal. A faixa norte do País deve ter a maior deficiência de chuva.

A chuva de março de 2021 deve ficar muito abaixo da média normal na faixa norte do País. Também deve chover menos em Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Goiás, Distrito Federal e centro-sul do Tocantins. As informações são da Climatempo.

