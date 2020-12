Esporte Grenal define Campeonato Gaúcho Feminino neste domingo; acompanhe

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Final acontece na Arena Cruzeiro, em Cachoeirinha. Foto: Reprodução/Twitter Final acontece na Arena Cruzeiro, em Cachoeirinha. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

A grande decisão do Campeonato Gaúcho Feminino acontece neste domingo (20), às 10h, entre Internacional e Grêmio, na Arena Cruzeiro, em Cachoeirinha. A partida contará com a presença da Coordenadora de Seleções Femininas da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Duda Luizelli.

Desde 2018, quando a FGF (Federação Gaúcha de Futebol) passou a organizar a competição, Grêmio (2018) e Inter (2019) conquistaram um caneco cada. A hegemonia dos clubes da Capital se refletiu também nesta edição. Em apenas duas partidas disputadas na fase classificatória, a dupla não sofreu nenhum gol e goleou as adversárias. Foram 28 gols marcados pelas Gurias Coloradas e 23 pelas Gurias Gremistas.

A decisão do terceiro lugar entre Brasil de Farroupilha e Estrela também acontece neste sábado, às 21h, no Estádio das Castanheiras, em Farroupilha. A partida vale também o título do Interior. A equipe vencedora garante ainda uma vaga para o Campeonato Brasileiro A-2 de 2021.

Transmissão pela Rádio Grenal

Em 2019, a Rádio Grenal tornou-se a primeira rádio do Rio Grande do Sul a transmitir uma partida de futebol com uma equipe inteiramente formada por mulheres. Coube a Valéria Possamai, Ana Aguiar, Paula Cardoso e Bárbara Assmann levarem ao ar as emoções da vitória do Internacional sobre o Grêmio, pelo placar de 4 a 2.

“Este ano vamos dar uma chance para os homens,” brinca a diretora de conteúdo da Rede Pampa, Marjana Vargas, referindo-se a equipe escalada para a transmissão deste domingo: Edu Oster narra o clássico gaúcho, enquanto Heloíse Bordin comenta e Bárbara Assmann e Silvia Macedo reportam os lances da partida.

Internacional – Técnico Maurício Salgado

Kemelli, Bruna Benites, Sorriso, Naná, Fabi Simões, Mari Pires, Juliana, Djeni, Byanca Brasil, Rafa Travalão, Shashá.

Grêmio – Técnica Patrícia Gusmão

Lorena, Sinara, Ana Alice, Andressa, Rebeca, Mariza, Pri Back, Eudimilla, Jane Tavares, Gisseli, Marta.

Arbitragem

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden; assistente 1: Luiza Naujorks Reis; assistente 2: Maíra Mastella Moreira; 4ª árbitra: Andressa Hartamann.

Acompanhe pela Rádio Grenal 95.9 FM – www.radiogrenal.com.br

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte