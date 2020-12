Mundo Holanda, Bélgica e Itália proíbem voos do Reino Unido para conter nova variante da Covid-19

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2020

Boris Johnson fez relato sobre nova variante da Covid-19. (Foto: Pippa Fowles/No 10 Downing Street)

Holanda, Bélgica e Itália decidiram que os voos procedentes do Reino Unido ficam proibidos a entrar em seus países a partir deste domingo (20). O objetivo é evitar que uma nova cepa de coronavírus, que já se espalha pelo sul da Inglaterra, não chegue em seus territórios e igualmente se alastre. Os holandeses relataram que, no início de dezembro, a amostragem de um caso local também revelou a mesma cepa. A Alemanha e a França também estudam adotar medidas parecidas.

Bélgica

A proibição de entrada na Bélgica entrou em vigor à meia-noite deste domingo. Quem chega do Reino Unido é obrigado a cumprir quarentena. Esse procedimento já deveria ocorrer de acordo com as regras de viagens existentes na própria Bélgica, porém as autoridades vão aumentar as verificações de conformidade.

O governo da Bélgica afirmou que está em conversações com a França para realizar o monitoramento das pessoas que chegarem do Reino Unido por via terrestre, de carro, e que também está aumentando os controles na fronteira.

Holanda

O governo da Holanda, por meio de um comunicado à imprensa, divulgou um comunicado na madrugada de sábado para este domingo, dizendo que restrições adicionais podem ser decididas conforme evoluir a situação. A nota governamental também recomenda aos holandeses que não viajem se não for absolutamente necessário, como forma de evitar a circulação do coronavírus.

Itália

Pelo Facebook, o ministro das Relações Exteriores italiano, Luigi di Maio, afirmou que o governo tinha o “dever de proteger a Itália e nossos compatriotas”. Ele também informou que notificou o Reino Unido sobre a suspensão de voos e que a decisão de limitar as viagens seria assinada em breve.

Alemanha

A Alemanha, segundo a AFP, considera que restringir o tráfego aéreo procedente do Reino Unido e África do Sul é uma opção séria e que está sendo estudada pelo governo. Conforme a agência, a fonte da informação seria próxima ao Ministério da Saúde alemão.

Reino Unido

Neste domingo a cidade de Londres e o sudeste da Inglaterra amanheceram com o comércio fechado, mesmo com a proximidade do Natal.

As novas restrições foram decretadas pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, às pressas, como tentativa de conter a propagação da variante detectada no país. Ao anunciar o novo lockdown, Johnson afirmou que a cepa é 70% mais contagiosa.

“Nada indica que ela seja mais letal, nem que cause uma forma grave da Covid-19 ou reduza a eficácia da vacinação”, disse, no entanto, Boris Johnson.

Desde este domingo mais de 20 milhões de pessoas passam a ficar confinadas na Inglaterra com as medidas restritivas estritas passaram a vigorar.

As medida divulgadas pelo primeiro-ministro britânico Boris Johnson para Londres e grandes áreas do sudeste da Inglaterra, até o momento foram classificadas como grave, dentro do nível de risco 4, que leva ao fechamento de lojas não essenciais, academias, cabeleireiros, e também de se deslocar a outras áreas do país.

Anteriormente o governo havia autorizado flexibilizações para o período entre 22 e 28 de dezembro, permitindo que familiares e amigos se reunissem no Natal, mas as regras mudaram.

Quem reside em locais classificados como nível 4 não pode se reunir com outras pessoas que morem em níveis inferiores. O restante da Inglaterra permanece entre os níveis 1 a 3 – baixo, moderado e substancial. Ainda assim a flexibilidade será reservada apenas para o dia de Natal e também se aplicará na Escócia e no País de Gales.

