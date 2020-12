Brasil Prefeito do Rio de Janeiro anuncia acordo com Butantan para aquisição de vacina

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2020

João Doria (PSDB) e Eduardo Paes (DEM) mostram páginas do acordo assinado. Foto: Reprodução/Instagram João Doria (PSDB) e Eduardo Paes (DEM) mostram páginas do acordo assinado. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM) anunciou em suas redes sociais neste domingo (20) que assinou acordo com o Instituto Butantan para a aquisição da vacina contra a Covid-19. Paes publicou uma foto dele com o governador paulista, João Doria (PSDB) mostrando páginas do documento assinado.

“Estive hoje com o governador de São Paulo João Doria e assinamos um termo de cooperação com o Instituto Butantan para a aquisição da vacina para o coronavírus. Entendemos que o ideal é que tenhamos um plano nacional de imunização – aquilo que pretendemos seguir – mas estamos preparando nossa rede de saúde para que ela possa atender os cariocas com a maior brevidade possível e sem riscos. Da mesma forma já estamos em contato com diferentes laboratórios com o objetivo de superar esse difícil momento de nossas vidas. No próximo dia 28 apresentaremos nosso plano de enfrentamento ao Covid-19 de forma detalhada. Vamos fazer o Rio voltar a dar certo. É mais que trabalho! É amor ao Rio!”, escreveu o prefeito carioca.

Na sexta-feira (18), Eduardo Paes disse que confiava no Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19, do governo federal, e que o tema não seria tratado no encontro agendado com o governador de São Paulo, João Doria, no Rio.

“Obviamente, vou encontrar para agradecê-lo, o PSDB apoiou a minha eleição. Mas não é a pauta principal o CoronaVac. Nós vamos seguir o plano nacional, que inclui o Coronavac, inclui o Butantan. Quer dizer, acho que a gente está chegando a um bom termo aí. O mais importante é isso, é chegar a um bom termo, disse ao sair da sede do TRE-RJ (Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro) após receber seu certificado da Justiça eleitoral.

Neste domingo, no Twitter, Paes também afirmou que irá se reunir na segunda-feira (21) com a Fiocruz para discutir o plano de vacinação.

“Amanhã [segunda] pela manhã terei uma reunião com a Nisía Trindade, presidente da Fiocruz, maior centro de pesquisa e de produção de vacinas de toda a América Latina -orgulho brasileiro- para discutir nosso plano de vacinação da Covid-19”, escreveu. “O Rio vai trabalhar pelo Plano Nacional de imunização com todas as alternativas disponíveis. E novos encontros acontecerão ainda essa semana”, completou.

