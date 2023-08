Mundo Eleitores do Equador vão às urnas neste domingo escolher um novo presidente

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2023

A candidata Luísa González é a favorita para vencer o primeiro turno. (Foto: Reprodução/Instagram)

Os eleitores do Equador vão às urnas neste domingo (20) para escolher um novo presidente. Dez dias atrás, um dos candidatos à presidência foi assassinado. A escalada da violência aprofundou ainda mais a crise social no país.

Uma campanha eleitoral marcada pela violência contra políticos. Na terça-feira passada (15), o dirigente político do mesmo partido do ex-presidente Rafael Correa, de esquerda, Pedro Briones, foi assassinado.

Uma semana antes, no dia 9, o candidato à presidência Fernando Villavicencio, de centro-esquerda, tinha sido morto a tiros. O nome dele ainda está na cédula eleitoral, mas Villavicencio foi substituído pelo jornalista Christian Zurita. Os dois trabalharam juntos em mais de 300 investigações de corrupção do governo equatoriano.

Neste domingo, haverá uma megaoperação de segurança nas ruas, com mais de 100 mil agentes.

A advogada de 45 anos Luisa González lidera todas as pesquisas de intenção de voto no Equador. González é a candidata do partido de esquerda Revolução Cidadã e ocupava uma cadeira na Assembleia Nacional do Equador desde 2021, quando foi eleita pela primeira vez. Caso consiga alcançar o posto de presidente, González será a primeira mulher a comandar o país sul-americano.

A candidata faz parte do movimento chamado de “correísmo”, do ex-presidente do Equador, Rafael Correa, que comandou o país entre 2007 e 2017. O político mora na Bélgica desde 2017 e está inabilitado das eleições por conta de uma condenação a oito anos de prisão por corrupção no Equador.

González trabalhou em diversos cargos da administração de Correa e é especialista em economia internacional e desenvolvimento. A candidata evoca um discurso que exalta a década governada por Correa, oferecendo um governo que tenha “segurança, trabalho e bem-estar”. Em entrevistas, a advogada afirma que vai fazer o “renascimento da pátria”.

Segundo as pesquisas, além de Christian Zurita, outros três candidatos disputam um lugar no segundo turno: o milionário Jan Topic, ex-combatente da legião estrangeira do exército francês; Otto Sonnenholzner, economista que foi vice-presidente de Lenin Moreno, por um ano e meio; e Yaku Pérez, candidato de origem indígena e que não foi para o segundo turno nas eleições de 2021 por uma diferença de 32 mil votos.

Em maio deste ano, o presidente Guillermo Lasso, de direita, invocou um mecanismo previsto na Constituição para impedir que fosse adiante um julgamento de impeachment contra ele. A Assembleia Nacional foi dissolvida e as eleições, antecipadas. Por isso, neste domingo, os mais de 13 milhões de equatorianos com direito a voto vão escolher 137 parlamentares, além do presidente.

Nos últimos anos, o Equador se tornou território de disputa de facções criminosas ligadas aos cartéis de drogas mexicanos. O combate ao narcotráfico é a principal proposta de campanha de todos os candidatos.

