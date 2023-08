Mundo Saiba por que colombianos são ligados a assassinatos de candidato do Equador e de presidente do Haiti

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Fernando Villavicencio foi assassinado a tiros no último dia 9. (Foto: Divulgação/Campanha Villavicencio)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No dia 9 de agosto, Fernando Villavicencio, de 59 anos, um candidato à presidência do Equador, foi assassinado com tiros na cabeça. A polícia matou um dos suspeitos e prendeu outros seis e revelou que todos eles são da Colômbia.

Eles já foram condenados por crimes em seu próprio país –inclusive por crimes graves, como homicídio e tráfico de armas.

Essa não foi a primeira vez que colombianos estiveram envolvidos em crimes contra políticos de outros países: em julho de 2021, no Haiti, 17 ex-militares da Colômbia invadiram a residência do então presidente Jovenel Moise e o assassinaram diante de sua esposa.

A presença de colombianos em crimes contra políticos de outros países não é uma coincidência, segundo pesquisadores que estudam a Colômbia.

O país teve décadas de conflitos com diversos grupos, e uma parte deles se especializou e passou a atuar fora do país.

Especialização e exportação

Mesmo antes da morte de Moise, sabe-se que havia ex-militares colombianos no Iêmen, Síria, Iraque, Afeganistão e Emirados Árabes. Nesses locais, eles protegiam construções para empresas de segurança polêmicas, como a americana Blackwater, extinta. Alguns os chamam de mercenários.

Segundo afirmou o pesquisador colombiano especializado em conflito e crime organizado Jorge Mantilla em entrevista à agência de notícias AFP, o crime organizado na Colômbia se especializou e expandiu sua presença pelo continente.

Para Mantilla, os crimes no Equador e no Haiti mostram que a especialização de criminosos colombianos é fruto do conflito armado de seis décadas entre diversos grupos diferentes:

*Guerrilheiros,

*Paramilitares,

*Traficantes de drogas e

*Forças públicas.

A Colômbia tem uma história de períodos com muitos crimes desde meados do século 20. O período entre 1948 e 1958 foi marcado por uma onda de violência política e conflitos armados entre diferentes grupos e facções, com um grande número de mortes. Essa era é conhecida como “La Violência.”

Traficantes

Joana das Flores Duarte, professora da Universidade Federal de São Paulo, afirma que a presença dos grupos colombianos está ligada ao mercado global de drogas, principalmente de cocaína, um negócio que conta com grupos de diversas nacionalidades, inclusive brasileira.

Ela afirma que a origem dessa especialização de colombianos é resultado de uma cooperação entre grupos criminosos de países como Itália, Holanda, Estados Unidos e Brasil.

Ela também diz que a política de guerra às drogas, patrocinada pelos americanos, acabou por tornar esse mercado mais violento.

Ou seja: grupos criminosos da Colômbia já têm alguma experiência em atuar em outros países.

Duarte diz ainda que há uma relação entre o aumento da violência e a precarização socioeconômica.

“A alta taxa de desemprego, informalidade, destituição de direitos e falta de acesso a serviços básicos contribuem para a insegurança e a violência. Muitas pessoas ingressam em grupos criminosos por necessidade material, o que cria uma complexa teia de interações entre as questões sociais e as dinâmicas criminosas.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/saiba-por-que-colombianos-sao-ligados-a-assassinatos-de-candidato-do-equador-e-de-presidente-do-haiti/

Saiba por que colombianos são ligados a assassinatos de candidato do Equador e de presidente do Haiti

2023-08-19