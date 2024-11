Mundo Eleitores vão às urnas no Uruguai neste domingo em disputa acirrada

Quase 3 milhões de eleitores estão aptos a votar neste domingo (24)

Os uruguaios vão às urnas neste domingo (24) para o segundo turno das eleições presidenciais do país. Yamandú Orsi, candidato de centro-esquerda, e Álvaro Delgado, de centro-direita, disputam o cargo.

O Tribunal Eleitoral do Uruguai, funcionários e soldados prepararam as urnas no sábado (23). Mais de 2,7 milhões de uruguaios são esperados para votar, neste domingo, e escolher seu próximo presidente

As pesquisas de opinião finais antes da votação sugerem que há apenas 25 mil votos entre os dois candidatos, o pupilo do ex-presidente Mujica, o candidato de centro-esquerda Yamandu Orsi e o candidato governista de centro-direita, Álvaro Delgado.

Isso significa que os eleitores que votaram em candidatos eliminados no primeiro turno de outubro serão essenciais para as votações deste domingo. Na primeira rodada das votações, Delgado garantiu 26,9% enquanto Orsi obteve 43,7% dos votos. O Uruguai contraria a tendência global de fortes divisões entre direita e esquerda vistas em muitos países no que tem sido um ano eleitoral de 2024.

A nação sul-americana de 3,4 milhões de habitantes vai às urnas com um presidente popular, inflação caindo e tanto o emprego quanto os salários reais em ascensão. Mas preocupações de longa data sobre altos custos de vida, desigualdade e crimes violentos persistem.

Como é o sistema eleitoral?

O voto é obrigatório para maiores de 18 anos e o sistema de votação é em papel. Cada chapa eleitoral de presidente e vice-presidente tem uma cédula, com a foto e os nomes dos candidatos impressos. Na cabine de votação, o eleitor deve escolher a cédula com o candidato de sua preferência e colocá-la em um envelope, que será depositado na urna.

Os centros de votação fecham às 19h30 e as restrições eleitorais, como a divulgação da boca de urna, encerram às 20h30. Espera-se que os resultados indicando tendência de vitória, no entanto, só sejam divulgados pela Corte Eleitoral do Uruguai perto das 23h. Isso poderia não ocorrer neste domingo caso a diferença entre os candidatos seja muito estreita.

Quem são os candidatos?

Orsi, de 57 anos, ex-prefeito do município uruguaio de Canelones, pertence ao Movimento de Participação Popular (MPP), fundado pelo ex-presidente José “Pepe” Mujica no retorno da democracia no Uruguai.

Integrante da Coalizão Frente Ampla (FA) e ex-professor de história, ele afirma querer estimular o crescimento econômico sem mudanças bruscas nos rumos do país, evitando aumento de impostos, apesar do déficit fiscal crescente do país.

Já o governista Álvaro Delgado, do Partido Nacional, é veterinário e foi secretário da presidência do atual presidente, Luis Lacalle Pou. Ele ganhou projeção fazendo anúncios governamentais durante a pandemia de Covid-19.

Aos 55 anos, o candidato governista pretende promover as metas comerciais do atual governo, incluindo um potencial acordo de livre comércio entre o Mercosul e a China. Ele também busca manter impostos baixos e intensificar o combate ao crime organizado.

