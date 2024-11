Porto Alegre Eletrodomésticos e itens de moda e acessórios lideram as intenções de compra na Black Friday em Porto Alegre

7 de novembro de 2024

Os principais produtos que serão comprados pelos consumidores de Porto Alegre na Black Friday de 2024, no dia 29 deste mês, são eletrodomésticos (29% ante 27,6% em 2023) e itens de moda e acessórios (26,4% ante 19,2% no ano anterior). A intenção de compra de equipamentos eletrônicos caiu 20 pontos percentuais na comparação com o ano passado (de 34,3% para 13,4%).

Os dados são de uma pesquisa realizada pela CDL (Câmara de Dirigente Lojistas) da Capital. Para o presidente da entidade, Irio Piva, as enchentes alteraram o consumo neste ano. “Ainda não se terminou de resolver os problemas das enchentes. Há pessoas repondo itens que doaram para ajudar o próximo, mas também estamos tendo a reposição de produtos de pessoas que perderam tudo. Em ambos os casos, o cenário de consumo é alterado. As pessoas estão planejando as compras para cuidar de si mesmas e de suas casas”, afirmou.

A pesquisa da CDL POA mostra também que, diferentemente de 2023, a Black Friday terá crescimento de compra de produtos para presentear. No ano anterior, 10,4% dos respondentes indicavam compras para presente. Em 2024, 13% irão presentear alguém.

O aumento da busca por eletrodomésticos e a intenção de presentear fazem

com que o tíquete médio das compras na Black Friday de 2024 aumente. Conforme a pesquisa da CDL POA, 46,5% dos consumidores investirão mais de R$ 1 mil em compras; 21,3% de R$ 501 a R$ 1 mil; e 15,2% de R$ 301 a R$ 500.

