Economia Rombo da Previdência aumenta quase 20% em setembro em meio à pressão por corte de gastos

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O rombo da Previdência é o principal item nas despesas das contas federais Foto: Divulgação O rombo da Previdência é o principal item nas despesas das contas federais. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As contas da Previdência Social fecharam o mês de setembro com um rombo de R$ 26,2 bilhões. Isso significa que o governo federal gastou bem mais para pagar aposentadorias e pensões do que conseguiu arrecadar para bancar esses benefícios.

Os dados do Ministério da Previdência Social se referem ao chamado regime geral, que inclui aposentadorias, pensões e benefícios de trabalhadores do setor privado.

No acumulado do ano até agosto, o déficit já somava R$ 239,6 bilhões – um aumento de 1,5% em relação ao mesmo período de 2023. Com o resultado de setembro, no entanto, a situação piorou. Agora, 2024 tem um resultado 3,1% pior do que no ano anterior.

O rombo da Previdência é o principal item nas despesas das contas federais. O governo debate um plano para reduzir as despesas e manter a sustentabilidade do arcabouço fiscal. Com isso, espera ganhar confiança do mercado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/rombo-da-previdencia-aumenta-quase-20-em-setembro-em-meio-a-pressao-por-corte-de-gastos/

Rombo da Previdência aumenta quase 20% em setembro em meio à pressão por corte de gastos

2024-11-07