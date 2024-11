Política Saiba o que precisa acontecer para Bolsonaro poder ir à posse de Trump nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2024

Bolsonaro está proibido de deixar o Brasil Foto: Alan Santos/PR Bolsonaro está proibido de deixar o Brasil. (Foto: Alan Santos/PR) Foto: Alan Santos/PR

Caso seja convidado para a posse de Donald Trump como o 47º presidente dos Estados Unidos, o ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro (PL) pode não comparecer devido a problemas com a Justiça brasileira. O evento está marcado para o dia 20 de janeiro de 2025, em Washington.

Bolsonaro teve o passaporte retido e não pode sair do Brasil por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). Na quarta-feira (6), o ex-presidente brasileiro afirmou que espera, “em breve”, dar um abraço em Trump. “Estou muito feliz com a vitória do presidente Trump. Espero, em breve, dar um abraço nele”, disse Bolsonaro.

O passaporte do ex-chefe do Executivo foi apreendido em fevereiro durante uma operação da Polícia Federal no âmbito do inquérito que apura uma suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

A defesa de Bolsonaro já pediu a devolução do passaporte por duas vezes. A primeira foi em março, quando o ex-presidente queria ir até Israel a convite do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. A viagem ao país do Oriente Médio aconteceria em maio. Moraes negou o pedido.

Em outubro, os ministros da Primeira Turma do STF negaram, por unanimidade, outro pedido da defesa de Bolsonaro para a devolução do passaporte do ex-presidente e o direito de sair do País.

Para ir à posse de Trump, Bolsonaro deve realizar um novo pedido ao STF para reaver o passaporte. Segundo informações divulgadas pela CNN, o ex-presidente informou que só deve ingressar com a solicitação “quando e se chegar” um convite para a posse do presidente eleito dos EUA.

Após o eventual pedido do ex-mandatário brasileiro, caberá ao STF decidir se autoriza ou não a viagem de Bolsonaro a Washington.

