Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2023

CEO da Flybondi fala em barreiras para disputar mercado local. (Foto: Divulgação)

A Flybondi, companhia aérea low cost (baixo custo) argentina que já opera voos do seu país de origem para o Brasil, tem flertado com o mercado local. No entanto, os altos índices de judicialização por aqui deixam a empresa receosa de levar esse plano adiante, segundo o CEO, Mauricio Sana.

O executivo considera que o forte potencial do Brasil – pelo tamanho da população e grandes distâncias territoriais – acaba ficando em segundo plano. “É um mercado atrativo para qualquer operadora, mas temos fortes barreiras de entrada”, diz Sana.

A maior delas é o elevado número de ações judiciais movidas por passageiros contra as aéreas. Para o executivo, isso elimina a possibilidade da Flybondi operar domesticamente no Brasil, já que a proposta da companhia é oferecer preços mais competitivos, o que se torna inviável quando o risco operacional é muito grande.

Flexibilização

Ainda de acordo com Sana, a aérea argentina tem buscado dialogar com as autoridades brasileiras para reduzir os níveis de judicialização. “Só podemos planejar uma entrada doméstica no Brasil se houver alguma flexibilização e uma melhora no entendimento jurídico”, afirma.

O CEO da Flybondi avalia que as autoridades brasileiras estão dispostas a dialogar sobre o assunto, já que é do interesse do governo criar condições para que as viagens aéreas se tornem mais acessíveis.

Há duas semanas, Sana se reuniu com o secretário Nacional de Aviação Civil do Ministério de Portos e Aeroportos (MPOR), Juliano Noman, e o diretor da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Ricardo

Catanant, para reafirmar o interesse em operar voos domésticos no Brasil. O encontro aconteceu no México, durante conferência da Associação Latino-americana e do Caribe de Transporte (Alta).

Em agendas recentes, o ministro e Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, reforçou que a pasta está aberta a dialogar para atrair mais empresas low cost para o Brasil.

Rotas

Enquanto isso, o plano da Flybondi, segunda maior da Argentina, com 20% de participação no mercado de lá, é ampliar as rotas entre os dois países. Hoje, a companhia opera mais de 20 voos semanais em rotas entre Buenos Aires São Paulo, Rio de Janeiro e Florianópolis.

A aérea já tem uma participação de mercado de cerca de 5% nos voos entre Brasil e Argentina. No trecho entreBuenos Aires e Rio de Janeiro, essa fatia sobe para 30%. “Os números são muito satisfatórios, com altas taxas de ocupação, e nos fazem pensar em ampliar rotas e aumentar a frequência de voos.”

A Flybondi planeja oferecer novas rotas a partir do primeiro trimestre de 2024. Belo Horizonte, Porto Alegre e Brasília podem ser alguns novos destinos brasileiros adicionados ao itinerário da companhia no próximo ano.

A empresa tem uma frota de 15 aviões Boeing 737-800 NG com 189 assentos de classe única. Na Argentina, voa para 17 destinos e, recentemente deu início ao processo de listagem na Nasdaq, em Nova York. Os trâmites devem ser concluídos até o final do primeiro semestre de 2024.

De acordo com Sana, o IPO não tem a ver com necessidade de capital, mas sim com um planejamento de longo prazo. “Não podemos esperar ter necessidade de capital primeiro para depois iniciar os trâmites. Estamos deixando tudo pronto para se em algum momento esse dia chegar”, diz Sana.

