Celebridades Eliana conta mudança na relação dos filhos durante quarentena: “Mais unidos”

Por Redação O Sul | 31 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







"Eles estão mais próximos do que nunca, se desenvolvendo, criando atividades", disse a apresentadora sobre os herdeiros Foto: Reprodução "Eles estão mais próximos do que nunca, se desenvolvendo, criando atividades", disse a apresentadora sobre os herdeiros. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Eliana compartilhou com seus seguidores um vídeo dos filhos brincando juntos em uma cama elástica, neste sábado (30). Na legenda, ela contou como Arthur, de 8 anos, e Manuela, de 2 anos, se aproximaram durante este período de isolamento social por causa do Covid-19.

“Eles estão mais próximos do que nunca, se desenvolvendo, criando atividades [fazem pinturas, desenhos, massinhas, brincam de esconde-esconde, corrida…] e se divertindo para passar o tempo. Este convívio sem amiguinhos, só entre eles, por um lado é difícil, por outro tem seu valor: irmãos mais unidos Obrigada, Deus, por nossa família”, escreveu a apresentadora, que surgiu ao lado dos filhos em um vídeo recente.

Em uma live com Tiago Abravanel, Eliana comentou como tem sido o período de isolamento ao lado dos filhos. “É difícil manter a sanidade. Busco a serenidade e o equilíbrio. Em nome dos meus filhos, procuro estar e transmitir calma, mas tem vezes que fica difícil”, afirmou ela. A artista ainda falou sobre a importância das transmissões virtuais durante a quarentena, como o show de Marcos e Belutti neste sábado. “As lives estão fazendo companhia para muita gente”, disse a empresária./

Logo no início do isolamento, Eliana contou que Arthur e Manuela estavam em quarentena voluntária após a família retornar de uma viagem aos Estados Unidos. “Meus filhos estão de quarentena desde que viemos de um passeio em Orlando há 15 dias e vão continuar estudando aqui de casa”, disse a apresentadora.

Ela revelou a rotina da família a fim de alertar seus seguidores. “Eu e meu marido temos saído apenas se for realmente necessário, levando sempre álcool gel. Não cumprimentamos as pessoas com contato físico [nada de beijos e abraços]. Evitamos colocar a mão no rosto. Estamos nos condicionando e reaprendendo a nos comportar. Se alguém que você conheça estiver com sintomas de gripe peça para usar máscaras e permanecer em casa para não passar para outras pessoas”, declarou.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades