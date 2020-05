Magazine Iza entrega lado maternal e faz planos com marido pós-pandemia: “Ter filhos”

Iza foi a convidada do “Conversa com Bial”, na TV Globo, na madrugada deste sábado (30). No bate-papo com o apresentador, a jurada do “The Voice Brasil” revelou planos de aumentar a família depois que a pandemia do coronavírus chegar ao fim. “Sempre fui muito maternal, sou louca por criança. Eu quero muito ter filhos, muitos, mas vamos tentar organizar para quando tudo isso passar”, disse ela, feminista e referência de empoderamento a outras mulheres.

Casada com Sérgio Santos há pouco mais de um ano, a artista e o produtor musical estão colocando o plano em ação durante a quarentena. “Está sobrando tempo. Estamos eu e ele aqui, então, estamos praticando, né? (risos). Mas estamos tentando se organizar, pois é um desejo muito grande meu e dele também”, acrescentou em tom de brincadeira. Iza está no auge de sua carreira e, por isso, repensou sobre a maternidade quando teve uma conversa com Ciara, com quem gravou o hit “Evapora”: “A Ciara me disse: ‘Olha, não fica esperando muito, a gente vai estar sempre fazendo alguma coisa”.

Rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense pelo Carnaval 2020, Iza não sabe sobre seu futuro na escola devido a pandemia. “Sabe que eu não sei se haverá Carnaval ano que vem. Não ouvi a galera falando nada ainda. Pois, como todo mundo sabe é um trabalho que dura o ano todo e as pessoas não estão podendo trabalhar. A cabeça dos barracões está virada para outra coisa, que é a pandemia, principalmente porque grande parte das pessoas das escolas são da comunidade, e são as mais afetadas por tudo isso”, explicou.

