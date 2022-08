Grêmio Elias Manoel é emprestado à clube dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Jogador fica nos EUA até o final de 2022, com opção de compra do New York Red Bull Foto: Lucas Uebel / Grêmio Foto: Lucas Uebel / Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio está emprestando o atacante Elias Manoel ao New York Red Bull, dos Estados Unidos. O empréstimo é até o final da temporada, com opção de compra ao final do contrato. Ele estreou no profissional do Tricolor no Campeonato Gaúcho de 2021, no empate em 2 a 2 com o São Luiz.

Com a camisa Gremista, Elias disputou 39 jogos, marcando 9 gols. Venceu o Campeonato Brasileiro de Aspirantes em 2021 e 2 Campeonatos Gaúchos, em 2021 e 2022, e vinha recebendo oportunidades na Série B, até perder espaço no grupo.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio