Economia Eliminação do Brasil da Copa do Catar reduz movimento em bares e restaurantes em todo o País

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2022

Além de decepcionar milhões de torcedores, a eliminação prejudica alguns setores da economia Foto: Arquivo/Agência Brasil

A eliminação da Seleção Brasileira da Copa do Mundo do Catar, após a derrota nos pênaltis para a Croácia, nas quartas de final, decepcionou milhões de torcedores e reduziu o faturamento de bares e restaurantes. Isso porque, sem jogos do Brasil, o movimento deve cair à metade do esperado em todo o País.

É o que projeta a Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), que, com as partidas da Seleção Brasileira, estimava uma alta média de 30% no movimento até o fim da Copa. Agora, em balanço preliminar, a previsão caiu pela metade, a 15%.

“Estávamos com resultado muito bom nas vendas até aqui. Acho que ainda será positivo”, disse o presidente-executivo da associação, Paulo Solmucci. Ele ponderou, no entanto, que a eliminação da Seleção deve reduzir significativamente os ganhos.

“Com a derrota, o resultado deve despencar, mas ainda será positivo. Estamos estimando 15%, até porque boa parte do resultado já aconteceu”, explicou. Ainda de acordo com Solmucci, o faturamento chegou a dobrar em dias de jogos da Seleção.

Para a Abrasel, tanto este quanto o próximo ano serão de bons resultados para o setor de bares e restaurantes – ainda que a previsão seja de um crescimento menor em 2023.

A estimativa da associação é de um avanço real (descontada a inflação) de 8% em relação a 2019, ano pré-pandemia, e de 5% em comparação a 2021. “Nosso setor tem muita elasticidade. Se tivermos um PIB crescendo 2,5% em 2023, por exemplo, podemos crescer perto de 4%. Nós temos, normalmente, até 50% de elasticidade em relação ao PIB”, disse o presidente da Abrasel.

