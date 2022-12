Mundo Nova presidente do Peru pedirá ao Congresso que antecipe as eleições no país

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2022

Boluarte tomou posse na semana passada, depois que Castillo foi destituído pelo Congresso e preso Foto: Reprodução/Twitter Boluarte tomou posse na semana passada, depois que Castillo foi destituído pelo Congresso e preso. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

A nova presidente do Peru, Dina Boluarte, afirmou nesta segunda-feira (12) que apresentará um projeto de lei ao Congresso para antecipar as eleições gerais no país para até abril de 2024 – dois anos antes do previsto.

Boluarte tomou posse na semana passada, depois que Castillo foi destituído pelo Congresso e preso por tentar aplicar um golpe de Estado. Ela era a vice-presidente de Castillo.

“Interpretando a vontade da cidadania, decidi tomar a iniciativa para alcançar um acordo com o Congresso da República para antecipar as eleições gerais para o mês de abril de 2024”, disse Boluarte em uma mensagem à nação transmitida na televisão.

A declaração de Boluarte de que apresentará o projeto de lei nos “próximos dias” ocorreu depois que dois adolescentes foram mortos e quatro pessoas ficaram feridas no Peru no domingo (11), durante protestos exigindo que o país realize eleições gerais após a deposição de Castillo.

Os manifestantes, muitos deles partidários de Castillo, há dias exigem que o Peru realize eleições em vez de permitir que Boluarte permaneça no poder até 2026, quando o mandato de Castillo terminaria. Alguns manifestantes também pedem que o Congresso seja fechado.

Boluarte anunciou um estado de emergência nas áreas do país que registram protestos violentos. “Com o mesmo sentido patriótico, anuncio a declaração de estado de emergência nas zonas de alto conflito social para recuperar pacificamente o controle da ordem interna”, afirmou.

Enquanto isso, sindicatos rurais e organizações representativas dos povos indígenas convocaram uma “greve por tempo indeterminado” em apoio a Castillo, que vem de uma família de camponeses.

Eles exigem o fechamento do Congresso, a realização de eleições antecipadas e uma nova Constituição, assim como a libertação imediata de Castillo, segundo um comunicado da Frente Agrária e Rural do Peru.

