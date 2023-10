Seleção Eliminatórias da Copa: Vini Júnior volta ao time titular e Arana fica com vaga de Lodi contra a Venezuela

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2023

Atacante, que ficou fora dos jogos de setembro por lesão, entra no lugar do agora cortado Raphinha. (Foto: CBF)

Fernando Diniz comandou nessa terça-feira (10) o primeiro treino com bola da Seleção Brasileira nesta data-Fifa, visando os confrontos com a Venezuela e o Uruguai. Vini Jr. e Guilherme Arana participaram da atividade entre os titulares e são as caras novas em comparação aos jogos de setembro.

Com todos os jogadores à disposição, a atividade aconteceu no início da noite na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), e o treinador não fez mistério em relação ao time titular. Renan Lodi e Raphinha, cortados por lesão, são as baixas que dão lugar a Vini e Arana.

O Brasil deve encarar a Venezuela com Éderson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar; Vini Jr., Rodrygo e Richarlison

Nas vitórias contra bolivianos e peruanos, Fernando Diniz repetiu a equipe e chegou a revelar em entrevistas que a sequência é importante no cenário de pouco tempo para trabalhar. O treinador mantém a coerência e agora só faz mudanças por desfalques, por mais que fosse esperado o retorno de Vinicius, ausente por lesão contra bolivianos e peruanos.

O treinamento teve a parte final aberta para o povo cuiabano. Cerca de cinco mil convidados fizeram a festa para Neymar, Vini e cia. O Brasil fará ainda mais um treinamento em Cuiabá antes do confronto com a Venezuela, marcado para esta quinta (12), às 21h30 (de Brasília), pela terceira rodada das eliminatórias. No dia seguinte, a delegação embarca para Montevidéu, onde encara o Uruguai, na terça (17), às 21h, no estádio Centenário.

Com duas vitórias nas duas primeiras rodadas, o Brasil lidera as eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2026 com os mesmos seis pontos da Argentina, mas vantagem no saldo: 5 a 4. A Conmebol oferece seis vagas diretas para o Mundial e o sétimo colocado vai para a repescagem.

Neymar

O atacante Neymar se apresentou à Seleção Brasileira nessa terça, em Cuiabá, para partidas das Eliminatórias da Copa.

Com a chegada do craque, o grupo ficou completo. Na segunda (9), 21 atletas já tinham desembarcado em Mato Grosso, restando Neymar e Marquinhos – o zagueiro do Paris Saint-Germain também se juntou ao grupo na manhã dessa terça.

Liberado pelo Al-Hilal por conta do nascimento da filha Mavie, Neymar está no Brasil desde a última sexta (6). Por conta disso, ele desfalcou a equipe contra o Al Akhdoud, pelo Campeonato Saudita, no sábado (7). Na chegada a Cuiabá, o camisa 10 falou sobre a alta temperatura na capital mato-grossense. “Confesso que está bastante calor, mas estou não posso falar que não acostumado, na Arábia também é muito calor. Todo mundo sofre com isso, o jogo vai ser à noite, então vai ser mais tranquilo. Será um jogo difícil, mas vamos nos preparar para isso”, disse o atacante, na chegada ao hotel. O craque voltou a elogiar o técnico Fernando Diniz: “É um grande treinador, um dos melhores treinadores que temos no futebol mundial na minha opinião. A liberdade que ele dá para mim e para todo jogador e a confiança é o mais importante.”

2023-10-10