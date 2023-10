Seleção Neymar iguala marca como maior “garçom” de Seleções da História

Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O camisa 10 chegou a 58 assistências, empatando com Donovan, aclamado como uma lenda do futebol dos Estados Unidos. (Foto: Vitor Silva/CBF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Neymar deixou a desejar no empate do Brasil em 1 a 1 com a Venezuela. Mas, ainda assim, segue alcançando recordes com a Amarelinha. Na quinta-feira (12), na Arena Pantanal, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, o craque igualou o americano Landon Donovan como o atleta com a maior quantidade de assistências por seleções na história.

Ao dar passe para Gabriel Magalhães balançar a rede diante da seleção vinotinto, em cobrança de escanteio, o camisa 10 chegou a 58 assistências, empatando com Donovan, aclamado como uma lenda do futebol dos Estados Unidos.

Na última Data-Fifa, aliás, Neymar marcou na goleada diante da Bolívia e superou nada menos do que Pelé como o maior artilheiro da Seleção Brasileira, com 79 gols.

O brasileiro deixou a Europa rumo ao futebol árabe, mas continua com o status de principal referência técnica da Seleção. Aos 31 anos, segue aparecendo constantemente nas convocações para defender o escrete Canarinho.

Diante dos venezuelanos, pela terceira rodada do qualificatório para o Mundial, Neymar teve bom começo. Produziu jogadas de efeitos e duas finalizações perigosas. Entretanto, passou a reclamar muito e perdeu um pouco do foco.

No segundo tempo, deu a assistência para o gol de Gabriel Magalhães. Mas resolveu fazer firulas e se queixar da arbitragem. Escapou por pouco de receber cartão amarelo, o que o deixaria fora do jogo frente ao Uruguai.

Pipoca

Neymar fez duras críticas ao torcedor que o atingiu com um saco de pipoca na saída de campo da Arena Pantanal após o empate em 1 a 1 entre a Seleção Brasileira e a Venezuela.

O camisa 10 foi o último jogador a deixar o campo, pois teve que realizar o exame antidoping. Ao passar pela zona mista, Neymar deu uma breve entrevista:

“É triste, obviamente é muito triste, não venho aqui de férias, muito menos para passear, vim fazer o que eu mais amo, que é jogar futebol e defender meu País”.

“Obviamente, a gente está ali fazendo nosso melhor, dando nosso melhor, e muitas vezes o resultado não vem, não é o que o torcedor espera. Esse torcedor arremessou… Eu nem vi o que foi, só vi na hora que pegou em mim, fiquei bem nervoso, esse tipo de atitude eu condeno, não tem que fazer, é muito ruim para o futebol, para o ser humano. Um cara que faz esse tipo de coisa não é um cara educado, não vai conseguir educar seu filho da melhor maneira possível. Se ele reclama tanto, deveria ter treinado melhor e estar dentro de campo, não eu”, declarou Neymar.

O atacante chegou a xingar o torcedor que jogou o saco, mas foi logo puxado por Marquinhos para dentro do corredor que leva ao vestiário.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Seleção

https://www.osul.com.br/neymar-iguala-marca-como-maior-garcom-de-selecoes-da-historia/

Neymar iguala marca como maior “garçom” de Seleções da História

2023-10-13