Mundo Elizabeth II: cortejo de 10 dias passará por dois países

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2022

Homenagens à rainha Elizabeth II em frente ao Palácio de Buckingham. (Foto: Reprodução)

O funeral da rainha Elizabeth II teve início logo após a confirmação de sua morte, na quinta-feira (8), e levará dez dias até seu final. A cerimônia será realizada ao longo de dez dias e o cortejo passará por dois países. Todo este protocolo estava previsto no chamado plano “London Bridge” (“Ponte de Londres”), que tem vários detalhes sobre os procedimentos fúnebres da monarca.

Os documentos já previam a possibilidade de a monarca morrer em Balmoral, como ocorreu — a chamada “Operação Unicórnio”, colocada em prática desde o anúncio de sua morte.

Apenas o novo rei Charles III poderá decidir sobre determinados aspectos, mas é possível fazer um resumo das próximas etapas com base nas opiniões de especialistas e nas indiscrições da imprensa britânica.

Escócia

O cortejo da rainha sairá de Balmoral em direção à cidade de Aberdeen, para, em seguida, seguir de trem para Edimburgo, na Escócia. Na capital escocesa, o corpo da rainha será levado ao Palácio de Holyroodhouse, residência oficial no país, em um trajeto feito de trem.

O caixão deve ser levado em procissão até a catedral de Saint Giles, com uma cerimônia religiosa na presença de membros da família real, líderes britânicos, integrantes da sociedade civil e outras autoridades.

De Edimburgo, o cortejo seguirá de trem ao longo dos 533 km que ligam a cidade à capital, Londres, em um comboio que percorrerá o trajeto em baixa velocidade ao longo da costa britânica, e sendo saudado por uma guarda de honra a cada estação. No entanto, há ressalvas que apontam que, caso o transporte por esse meio não seja possível, deverá ser realizado por avião.

Londres

Na sequência, já na cidade de Londres, o corpo será levado diretamente à Sala do Trono, no Palácio de Buckingham, já em Londres.

No quinto dia de funeral, uma procissão sairá do Palácio de Buckingham e vai até o Parlamento Britânico. O corpo da rainha ficará no local por três dias, onde receberá visitas do público durante de 23 horas por dia.

Convidados VIP serão recebidos com hora marcada. Depois disso, haverá uma cerimônia em Westminster, a sede do Legislativo local.

Por fim, ocorrerão as cerimônias de velório e enterro. O primeiro ocorrerá na Abadia de Westminster, com o corpo sendo levado para o Castelo de Windsor em seguida. Após, a rainha será enterrada em um evento particular na Capela de St. George do Castelo de Windsor, a 37 quilômetros da abadia, ao lado do marido, o príncipe Philip.

