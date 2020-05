Colunistas Notícias do setor da comunicação

Por Flávio Ricco | 24 de Maio de 2020

Elizabeth Savala fará uma personagem que decide se guardar para o marido. (Foto: TV Globo/Divulgação)

A comédia “A Morte Pode Esperar”, escrita por Mauro Wilson, vai substituir “Salve-se Quem Puder”, de Daniel Ortiz na faixa das 19h da Globo. O título já entrega o conceito da trama: quatro pessoas morrem, após acidente aéreo, mas ganham uma nova oportunidade e voltam à vida. Giovanna Antonelli, Valentina Herszage, Mateus Solano já estão certos como protagonistas, enquanto Vladimir Brichta é dúvida para o papel de um jogador de futebol.

Aliás, a “morte” foi explorada recentemente em “Bom Sucesso”, por meio do personagem de Antonio Fagundes, e também na suspensa “Amor de Mãe”, via Adriana Esteves – Thelma foi diagnosticada com um aneurisma cerebral inoperável.

Porém, a obra que vai marcar a estreia de Wilson como autor titular de novelas também terá grandes nomes em suas tramas paralelas.

Elizabeth Savala fará uma personagem que decide se guardar para o marido. O tipo, um mau-caráter, desapareceu misteriosamente, mas, segundo o roteiro, em algum momento reaparecerá na história. Nesse meio tempo, Marcos Caruso, vivendo um treinador de futebol tentará romper as defesas da Savala, só que marcado muito de perto por Cláudia Jimenez. Humor na certa.

Assuntos

Peste Bubônica/Peste Negra; Gripe espanhola; Crises de 1929 e 2008; Guerras mundiais; 11 de setembro; Tsunami; a obra do escritor italiano Ítalo Calvino…foram alguns dos temas apresentados, em fórum remoto da Globo, para as equipes de Boninho. Trata-se do mesmo trabalho que envolveu o pessoal das novelas, sobre o impacto de pandemias e guerras nas artes.

Estilo

Em uma live recente, Adriane Galisteu relembrou o estilo Silvio Santos de ser.

Em certa ocasião, ouviu algo mais ou menos assim: “quando você tiver a sua emissora, faz do seu jeito. Aqui é a minha e você é apresentadora”.

Reprise

Brincando ou falando sério com Rachel Sheherazade, no “Troféu Imprensa”, ouviu-se algo parecido de SS. “Se quiser dar sua opinião compre uma estação de TV e faça por sua própria conta”, disparou o dono do SBT.

Rascunhando

De férias forçadas na CNN Brasil, Cris Dias tem dedicado parte do tempo a estudar novos caminhos para a sequência do seu trabalho no canal de notícias.

Investir em documentários esportivos é uma possibilidade.

Rumores

Nana (Nathan) Rude, influenciador digital que passou pelos programas “O Aprendiz” e “Aqui na Band”, é um nome comentado na Record para a próxima “Fazenda”. A emissora, como se sabe, tem mantido a sete chaves as informações sobre o elenco. Gui Santana é outro bastante falado nos bastidores.

De oficial, por enquanto, não existe nada.

Esquece

A produção do humorístico “Vai que cola”, exibido no Multishow, pretendia retomar as gravações em junho.

O programa, uma das maiores audiências do canal pago, vai aguardar uma nova oportunidade.

Sumiu do mapa

A Record chegou a colocar chamadas no ar, nos Estados Unidos, anunciando o lançamento de um telejornal com apresentação de Eduarda Miranda. Era o “Record Américas”. O projeto certamente naufragou, porque até mesmo os registros nas redes sociais foram apagados.

Bate-Rebate

– “Conversa com Bial” teve uma de suas melhores voltas à grade da Globo…

–…Como estreia de temporada, inclusive, superou todas as outras…

–…Como se não bastasse, o nome da Glória Maria ficou 3 horas nos TTs mundo e 4 horas nos TTs Brasil.

– Enquanto a TV não reabre para novelas, Glamour Garcia investe em uma série on-line: “Alta Sociedade Baixa”.

–Cinara Leal fará “Nos Tempos do Imperador”, nova novela das seis.

– Por conta da nova fase do “Domingo Espetacular”, o apresentador Eduardo Ribeiro tem colaborado até no fechamento de matérias, ajudando os companheiros.

–A atual temporada de “Mestre do Sabor” vai até 23 de julho…

–…Se o mundo estivesse no lugar, o reality de cozinha da Globo entregaria o horário para a nova temporada do “The Voice Brasil”…

–…Como não está, resta saber quais serão os planos da Globo…

–…Fontes da coluna afirmam que não há qualquer informação sobre a nova edição do programa.

C’est fini

“Êta Mundo Bom!” fechou sua quarta semana no “Vale a Pena Ver de Novo”. A primeira semana, como é de praxe, dividiu com a última semana de “Avenida Brasil”. Na segunda, ficou sozinha e registrou 19 pontos de média semanal. Na terceira, subiu 1 ponto e fechou com 20. Dados da Grande São Paulo. No Rio, apresentou o mesmo desempenho de crescimento, indo de 21 para 22 pontos.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

