Agro Farsul, a Federação da Agricultura o Rio Grande do Sul, comemora 93 anos neste domingo.

Por Flavio Pereira | 24 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Gedeão Pereira, presidente da Farsul. Foto: Farsul/Divulgação Foto: Farsul/Divulgação

Entidade de ponta no agronegócio em todo o País, a Farsul, Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, está comemorando neste domingo, 93 anos. O presidente da Farsul, o médico veterinário Gedeão Pereira comenta que a trajetória da entidade “é o resultado de uma história de protagonismo construído por meio da união de uma classe”. Ele vincula o crescimento da entidade ao próprio desenvolvimento do agro no país, ao afirmar que ‘essas ações da Farsul não serviram apenas para o fortalecimento de um setor, mas como importante pilar na construção do estado e do país”.

Integrante da diretoria da Farsul, o atual Superintendente do Incra, Tarso Teixeira comenta que “nestes 93 anos, a Federação sempre buscou a defesa do produtor rural, o direito de propriedade, sendo um esteio firme na defesa dos valores maiores de qualquer Nação que se preze aos olhos do mundo: o estado de direito e a estabilidade constitucional”.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Agro