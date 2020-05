Política “Moro, Valeixo sai esta semana. Está decidido”, avisou Bolsonaro para Moro antes de reunião ministerial

Por Redação O Sul | 24 de Maio de 2020

Bolsonaro enviou mensagem horas antes da reunião. Foto: Isac Nóbrega/PR

O presidente Jair Bolsonaro decidiu pela retirada de Maurício Valeixo do comando da PF (Polícia Federal) e comunicou o então ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, horas antes da reunião ministerial realizada no dia 22 de abril. É o que apontam mensagens trocadas entre Bolsonaro e Moro no início daquele dia. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo, que obteve as conversas que integram o inquérito que apura supostas tentativas do presidente de tentar interferir na PF. Segundo a publicação, as mensagens contradizem a versão sustentada pelo presidente de que não tentou interferir na corporação.

O vídeo da reunião ministerial foi apontado por Moro como prova de que Bolsonaro tentou interferir politicamente na corporação. A gravação foi tornada pública na sexta-feira (22) pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Celso de Mello.

Na troca de mensagens, enviadas por volta das 6h20 do dia 22 de abril, Bolsonaro afirma ao então ministro: “Moro, o Valeixo sai essa semana. Isto está decidido. Você pode decidir apenas a forma. A pedido ou ex oficio”.

Na sequência, Moro responde: “Presidente, sobre esse assunto precisamos conversar pessoalmente estou ah [sic] disposição para tanto. Amanhã temos reunião agendada para 0900. Se quiser, podemos antecipar para hoje [22 de abril], em qualquer horário (só não posso hoje das 12-1700 por videoconferência com ministros da justiça da América Latina e depois com secretários de segurança dos Estados – conto com sua compreensão sobre esses horários)”.

A exoneração de Maurício Valeixo do cargo de diretor-geral da PF foi publicada dois dias depois, em 24 de abril, mesmo dia em que Moro anunciou sua saída do governo. Na coletiva de despedida, acusou Bolsonaro de tentar interferir politicamente na Polícia Federal, corporação vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.

