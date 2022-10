Grêmio Atacante Elkeson quer renovar com o Grêmio, mas avalia sondagem do exterior

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2022

Nos últimos dias, Elkeson recebeu sondagens para voltar a atuar no exterior Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O atacante Elkeson está com o futuro indefinido no Grêmio. O contrato do jogador, de 33 anos, termina no fim da atual temporada e, desde julho, ele pode assinar um pré-contrato com outra equipe.

O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Jr, trata o com cautela e tomou conhecimento de que o atacante deseja deixar o clube no fim do ano devido à falta de mais oportunidades como titular.

Nos últimos dias, Elkeson recebeu sondagens para voltar a atuar no exterior. Após dez temporadas na China, onde a vestiu as camisas do Guangzhou FC e Shanghai SIPG, ele tem mercado aberto no futebol asiático.

Wuhan Three Towns e o Shandong Taishan, líder e vice-líder do Campeonato Chinês, fizeram contato com os representantes do jogador. Os clubes colheram informações sobre a condição física, técnica, médica e, principalmente, financeira para que uma proposta seja elaborada.

Se as sondagens não forem convertidas em propostas, é provável que ele deixe o Grêmio e busque um novo clube para defender na próxima temporada. Elkeson, por ora, não tem ofertas de equipes da Série A do Campeonato Brasileiro.

Ainda segundo apurou a reportagem, Elkeson quer renovar seu contrato com o Grêmio. Recentemente, ele revelou a pessoas próximas que seu plano era ampliar o vínculo por mais uma temporada com o clube gaúcho.

