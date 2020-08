A apresentadora já havia lamentado o episódio com sua equipe dias após as denúncias. (Foto: Reprodução)

Ellen DeGeneres fez um novo pedido de desculpas para a equipe de seu programa após a demissão de três produtores executivos do “Ellen DeGeneres Show”. Ed Glavin, Kevin Leman e Jonathan Norman deixaram a atração após acusações de insensibilidade racial, má conduta sexual e outros abusos contra funcionários.

Segundo a revista People, Ellen fez uma conferência em vídeo com sua equipe nesta segunda-feira (17). Além de anunciar as demissões, fez o novo pedido de desculpas. A apresentadora já havia lamentado o episódio com sua equipe dias após as denúncias.

“Eu sou uma pessoa multifacetada, e eu tento ser a melhor pessoa que eu posso ser e eu tento aprender com meus erros. Tenho ouvido que algumas pessoas sentiram que eu não era gentil com elas, ou que era muito impaciente. Eu peço desculpas para cada um que eu tenha ferido os sentimentos de alguma maneira”, afirmou Ellen.

Segundo fontes da revista, a apresentadora estava bastante emotiva durante a videoconferência. Conforme o site da revista “Variety”, com a saída de Ed Glavin, Kevin Leman e Jonathan Norman, a equipe de produtores principais do programa fica formada por Mary Connelly, Andy Lassner, Derek Westervelt e a própria DeGeneres.

Uma investigação interna foi aberta após reportagens do site “Buzzfeed” e da “Variety”, com relatos de empregados do programa dizendo que foram alvos de comentários racistas por parte da chefia da atração (o nome da apresentadora Ellen não foi citado diretamente).

Os funcionários também diziam que tiveram salários reduzidos e foram tratados de forma desrespeitosa durante a transição para o trabalho remoto durante a pandemia do novo coronavírus.

Na reunião desta segunda-feira, a apresentadora ainda disse à equipe que não era perfeita, e que percebeu que alguns líderes não eram tão respeitosos quanto deviam. Ela prometeu que todos participariam de oficinas sobre diversidade e inclusão.