Anitta cuidou do corpo durante a viagem à Itália nesta segunda-feira (17): horas depois de ser filmada cozinhando na companhia do fotógrafo Lucas Omulek, a cantora compartilhou vídeos em que ganhava massagem modeladora.

“Olha o que eu arrumei no meio da Sardenha uma brasileira pra botar minha bunda lá no alto”, afirmou a artista. Animada, ela apontou a mudança no corpo após o procedimento estético: “Está parecendo um pedaço de melancia! Tudo que eu queria!”.

A responsável pelo tratamento foi Joice Rodriguez e, no Instagram, a especialista ainda mostrou um antes e depois da barriga da intérprete de “Desce Pro Play”. “Com a belíssima Anitta”, legendou em foto com a cantora – dona de beachwear poderoso em terras italianas – postada na mesma rede social.

Durante a viagem, Anitta foi alvo de comentário em tom crítico sobre seu corpo. “Tá com o bumbum bem flácido”, indicou uma seguidora em vídeo no qual ela rebolava com as amigas.

“E o seu tá duro? Tá feliz com ele? Então arrasa e se joga. Eu tô feliz com o meu mole mesmo, tô me amando, jogando pro alto”, garantiu a artista. Outra internauta comentou sobre a pele de Anitta: “Se nem Anita ta livre das espinhas, então quem sou eu na fila do pão pra estar né. A cantora concordou: “Sim… Tá babado mesmo. TPM + Sol todo dia + protetor solar + cabelo molhado com creme sarrando…. paraíso das espinhas. Só resta ter paciência… uó.”