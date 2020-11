Magazine Ellen Rocche fala sobre congelamento de óvulos: “Nunca tive vontade de ter um filho só por ter”

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2020

A atriz ainda fez mistério sobre o novo namorado: “Só posso dizer que estou muito feliz”. (Foto: Reprodução/Instagram)

Sempre muito discreta quando o assunto é a vida pessoal, Ellen Rocche, ao que tudo indica, mudou o estado civil. Após postar uma foto no Instagram com o ator Guilherme Cheluccim na qual ambos aparecem com máscara de beleza, ela deixou uma dúvida no ar. Em conversa exclusiva com Quem, Ellen tentou fugir do assunto mas confessou: “Só posso dizer que estou muito feliz”.

Aos 41 anos de idade, completados em julho, a atriz não esconde a vontade de formar uma família. Mesmo que agora, ser mãe não esteja em seus planos, ela optou pelo congelamento de óvulos. “Congelei meus óvulos e foi ótimo. A gente é mulher, independente, trabalhadora e fica nessa correria diária. Acho muito importante congelar os nossos óvulos, porque no meu caso, por exemplo, não sei se no futuro eu vou querer ter um filho”, avaliou Ellen

“Ser mãe é magico. Sou família e muito coração. Cuido do meu irmão, sou mãezona (dele) e sempre sonhei em ter a minha família, com meu marido, parceiro, companheiro e nunca tive vontade de ter um filho só por ter, sabe? Por isso que esperei tanto e a vida nos encaminha a caminhos diferentes, e o tempo vai passando… .Quis congelar, porque se passar muito tempo, lá na frente não quero me arrepender de querer ter filhos e não poder.”

Envelhecer

“Não tenho medo de envelhecer. É um processo na vida que temos que enfrentar e todo mundo passa ou vai passar por isso. É muito bom aproveitar cada fase que a gente vive. Sempre lembro da minha mãe dizer: ‘Cada ruga tem uma história’. Então, não me preocupo com a ruga, quero ter boas histórias para contar. Óbvio que não vou e nem quero ficar toda enrugada, né? (risos). A gente sempre quer conservar a juventude, mas a jovialidade da alma é muito mais importante. E isso tem a ver com ser feliz, se amar. E quando a gente se ama, nos amamos em todas as fases da vida, seja na infância, na juventude e na velhice. Eu quero envelhecer de uma forma saudável. Por isso, que hoje em dia planto para colher depois, me cuidando. Quando a gente aceita as situações tudo fica mais leve. O segredo da vida é manter o equilíbrio em tudo e ser grata sempre.”

Corpo violão

“Não tem segredo. Uma boa parte do meu corpão violão é da minha genética. Minha mãe tinha um corpão assim: peitão, cinturinha, quadril grande, e meu pai é dono do bumbum. Então eu acho que peguei um pouquinho de cada. Por isso, uma boa parte do meu corpo é genética, mas também acho que não existe milagres, e sim, dedicação. Faço musculação três vezes por semana, aeróbico sempre que possível e nada muito intenso, faço caminhada. Agora estou um pouquinho resguardada porque eu tive fascite plantar com tendinite, por isso que estou fazendo fisioterapia e afastada das atividades. Mas durmo 8 horas por dia, não bebo, não fumo, tomo muita água, tento estar sempre feliz e agradecida pelo que eu tenho. Sou realizada em tudo. Acho que esse é o segredo, quando a gente se ama, a gente quer se cuidar, ter uma vida mais leve, mais saudável, fazer atividades físicas e isso traz bem estar imenso. E não é clichê falar que quando estamos bem com a gente, se aceitando, se amando, tentando melhorar de uma forma natural, a felicidade vem e ficamos mais bonitas”, concluiu.

