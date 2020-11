Magazine Pedro Scooby tem a casa roubada em Portugal

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2020

O surfista lamentou por achar que fora do Brasil estaria mais seguro. (Foto: Reprodução/Instagram)

Pedro Scooby contou em vídeos no Instagram na manhã desta segunda-feira (2) que roubaram a casa em que ele mora com a mulher, Cintia Dicker, em Cascais, cidade de Portugal. De acordo com o surfista, os ladrões entraram em sua residência durante a madrugada, sem que ele e a modelo percebessem.

“Bom dia. Para a ironia do destino, semana passada tive a melhor semana da minha vida, acho que o ponto alto da minha carreira, e hoje acordei aqui em Cascais e roubaram minha casa nessa madrugada e levaram, simplesmente, todas as minhas pranchas, minhas roupas de borracha, mala, levaram várias coisas”, contou Scooby.

O surfista lamentou por achar que fora do Brasil estaria mais seguro. “Eu que pensei que estando em Portugal, trazer meus filhos para cá, fosse encontrar a paz e ter uma tranquilidade e segurança e tudo mais, acordei com essa notícia”, disse, citando os filhos Dom, de 8 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 5 anos, de seu casamento com Luana Piovani.

Scooby ainda fez um apelo, caso alguém encontre pessoas vendendo suas pranchas ou suas roupas de borracha. “Se eu estou magoado? Não, estou só decepcionado, porque é triste saber que a gente vive num mundo assim. É aquela velha história: ‘prego que aparece demais, martelada toma”, declarou ele, mostrando ainda Cintia ao fundo: “Olha a patroa ali, a cara dela de puta”.

Scooby disse que estava a caminho da delegacia para prestar queixa. “Levaram até a cozinha [de brinquedo] que comprei para a Liz.. Isso eu fiquei puto. Comprei uma cozinha tão linda e roubaram”, falou Scooby, inconformado: “Espero encontrar as pessoas que fizeram isso, que elas paguem pelo que fizeram. Vida que segue. Minha saúde e minha alegria de viver ninguém roubou”.

Em seguida, Cintia também falou do ocorrido em seu Instagram. “Gente do céu, achei que aqui era de boa, que nada acontecia. Mas essa noite entraram aqui em casa, levaram todas as pranchas do Pedro, bicicleta, a cozinha de brincar da Liz”, disse ela, que contou que eles vão providenciar câmeras para colocar na casa.

Planos de aumentar a família

Em junho, o surfista e a modelo e a atriz assinaram união estável. Na ocasião, Pedro afirmou que ele e Cintia querem aumentar a família, mas não agora. “No mês passado, a gente tomou um susto. A menstruação dela atrasou dez dias. A gente olhava para o outro e falava: ‘Ah, se tiver, irado. Vamos lá’, mas não estava”, explicou, reforçando os planos de uma nova paternidade. “Quando as crianças já forem mais independentes”, salientou, frisando a cumplicidade com a gaúcha: “A Cintia tem uma coisa muito legal com a gente que é guardarmos muito bem as nossas coisas. A gente se ama muito, se dá muito bem”.

