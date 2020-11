Magazine Ellie Goulding pede R$ 41 milhões em apartamento em Londres

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Cantora de 33 anos de idade veio ao Brasil em 2019, quando substituiu Cardi B no Rock in Rio Foto: Reprodução Cantora de 33 anos de idade veio ao Brasil em 2019, quando substituiu Cardi B no Rock in Rio. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A cantora Ellie Goulding, de 33 anos de idade, colocou à venda um de seus imóveis em Londres, na Inglaterra, por 7,7 milhões de dólares, cerca de 41 milhões de reais na cotação desta quarta-feira (11).

O apartamento, com decoração moderna, tem quase 278 metros quadrados, com cinco quartos, e três banheiros. O imóvel fica localizado próximo ao Regent’s Park e a famosa rua Oxford. O piso e a mobília possuem tons quentes, combinando com as paredes claras e as janelas industriais.

Ellie veio ao Brasil em 2019, quando substituiu Cardi B no Rock in Rio. Ela ficou famosa com o hit Starry Eyed, lançado em 2010.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine