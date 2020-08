Único país da América do Sul cujos residentes foram autorizados pela União Europeia a entrar em seu território, o Uruguai está colhendo os frutos por ter conseguido controlar a pandemia da Covid-19.

Nesta semana, sua capital, Montevidéu tornou-se a primeira da América Latina a reabrir suas salas de teatro. Mais de 400 espectadores compareceram a uma apresentação do coral nacional na cidade.

“Estou muito feliz que tenham reaberto. Já era hora”, comemorou a bióloga Helena Winterhalter, uma das primeiras pessoas a chegar ao auditório Adela Reta na noite de reabertura.

Utilizando máscara, mantendo distância, com medição de temperatura e álcool em gel, dezenas de pessoas compareceram ao teatro, no centro de Montevidéu. A noite de gala marcou o retorno dos espetáculos com plateia em uma das salas mais importantes do país, que, devido aos protocolos de segurança, teve uma redução em sua capacidade de 1,8 mil pessoas — seu público habitual — para 411.

Todas as pessoas, inclusive casais, tiveram que deixar duas cadeiras vazias entre si. Também só foram liberadas as fileiras pares, com uma distância de cinco metros entre o palco e a primeira ocupada.

E as mudanças não ocorreram apenas no público. O protocolo reduziu o corpo de 75 cantores para 20, que se revezaram nas diferentes funções, com uma lâmina de acrílico na frente de cada um e mantendo uma distância de dois metros dos demais companheiros.

Mas nada disso foi capaz de estragar a alegria do retorno.