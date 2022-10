Mundo Elon Musk anuncia que comprou o Twitter: “Não fiz para ganhar mais dinheiro”

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2022

Musk explicou que seu maior motivo foi pensando no futuro da humanidade e não em aumentar sua fortuna Foto: Reprodução Musk explicou que seu maior motivo foi pensando no futuro da humanidade e não em aumentar sua fortuna. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução

Elon Musk anunciou nesta quinta-feira (27) que comprou o Twitter, em uma publicação na própria rede social. O empresário bilionário, dono da Tesla e da Space X, postou um longo texto, dividido em três partes, para dar a notícia aos seus seguidores.

“Eu queria entrar em contato pessoalmente para compartilhar minha motivação em adquirir o Twitter. Tem havido muita especulação sobre por quê eu comprei o Twitter e o que eu penso sobre publicidade. A maioria errada”, começou.

Musk continuou e explicou que seu maior motivo foi pensando no futuro da humanidade e não em aumentar sua fortuna.

“A razão pela qual eu adquiri o Twitter é porque eu acho ser importante para o futuro da civilização ter uma praça digital comum, onde uma ampla gama de crenças pode ser debatida de forma saudável, sem recorrer à violência. […] É por isso que eu comprei o Twitter. Não fiz por que seria fácil, não fiz para ganhar mais dinheiro. Fiz para tentar ajudar a humanidade, reconhecendo que o fracasso em perseguir esse objetivo, apesar de nossos melhores esforços, é uma possibilidade muito real”, completou.

Musk ainda disse que a rede social não será ‘terra de ninguém’, onde as coisas poderão ser ditas sem consequências. “Além de cumprir as leis do país, nossa plataforma deve ser calorosa e acolhedora para todos, onde você pode escolher a experiência desejada de acordo com suas preferências, assim como pode escolher, por exemplo, ver filmes ou jogar videogames”, declarou.

O bilionário comentou sobre a publicidade no Twitter, que deve ser relevante para seus usuários. “Anúncios de baixa relevância são spam, mas anúncios altamente relevantes são, na verdade, conteúdo. Fundamentalmente, Twitter aspira para ser a plataforma de publicidade mais respeitada do mundo ”, escreveu. “A todos que têm parceiros conosco, agradeço. Vamos construir algo extraordinário juntos”, finalizou.

