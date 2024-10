Política Elon Musk aprendeu que o Brasil não é “republiqueta de bananas”, dizem interlocutores do ministro Alexandre de Moraes

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A rede social ficou quase 40 dias bloqueada no Brasil após descumprir uma série de exigências legais. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Interlocutores do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes avaliam que, depois do bloqueio e do desbloqueio da rede social X, o empresário bilionário Elon Musk aprendeu que o Brasil não é uma “republiqueta de bananas” – e que, aqui, a lei vale para todos. As informações são do blog do jornalista Valdo Cruz.

Por outro lado, a avaliação também é de que a decisão foi rápida, depois de cumpridas todas as exigências pelo X, porque não havia mais motivo para manter o site bloqueado no Brasil.

A rede social ficou quase 40 dias bloqueada no Brasil após descumprir uma série de exigências legais, como ordens para suspender perfis que divulgavam mensagens criminosas e extremistas.

Dentro do STF, os ministros sempre destacavam que a rede não estava banida do país, mas suspensa até que o empresário cumprisse todas as determinações legais.

Depois de um período de enfrentamento, Musk entendeu que precisava seguir os passos legais para voltar a funcionar. Foi o que aconteceu.

Entre interlocutores de ministros do STF, a resposta é rápida para perguntas sobre um eventual novo episódio de rebeldia do X. Um cenário assim deve levar a novas multas e, em caso de reincidência, nada impede que o site seja bloqueado novamente.

“Simples assim: aplica-se a lei.” É essa a mensagem entre os interlocutores de Moraes.

A vigilância sobre a rede será permanente e estará a cargo da Polícia Federal. Não por uma perseguição, ressalvam interlocutores de Moraes, mas por causa do histórico recente do empresário, de desobediência à legislação brasileira.

Como o retorno do X se dá na reta inicial do segundo turno das eleições, equipes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) também devem acompanhar as movimentações na rede social. Isso, para evitar que uma onda de notícias falsas acabe beneficiando um ou outro candidato nas disputas ainda em curso.

Repercussão

A ordem de desbloqueio do X no Brasil, dada pelo ministro Alexandre de Moraes repercutiu na imprensa internacional.

Jornais como os norte-americanos The New York Times e Washington Post e o espanhol El País registraram a decisão e classificaram o episódio de bloqueio da plataforma, que durou 39 dias, como uma “derrota” para Elon Musk, proprietário do antigo Twitter.

A liberação do X também recebeu destaque em sites especializados de tecnologia, como o Wired, o The Verge e o TechCrunch. “Depois de semanas sem obedecer [às decisões], parece que Elon Musk cedeu”, disse o Wired.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/elon-musk-aprendeu-que-o-brasil-nao-e-republiqueta-de-bananas-dizem-interlocutores-do-ministro-alexandre-de-moraes/

Elon Musk aprendeu que o Brasil não é “republiqueta de bananas”, dizem interlocutores do ministro Alexandre de Moraes

2024-10-09