Queda ocorreu após o empresário perder US$ 18,8 bilhões em um único dia. (Foto: Reprodução)

Conhecido pela enorme fortuna, Elon Musk deixou o posto de homem mais rico do mundo nessa sexta-feira (26). A queda aconteceu após o empresário, de patrimônio avaliado em 204 bilhões de dólares pela Forbes, perder mais de US$ 18,8 bilhões nesta semana.

A queda no patrimônio aconteceu após a montadora de carros elétricos não atender as expectativas de Wall Street na noite de quarta-feira, com crescimento anual de 1% nas vendas automotivas. Além disso, a Tesla projeta um ano difícil para 2024, com desaceleração na entrega de novos veículos. Como resultado, as ações da companhia caíram cerca de 13,2% no dia seguinte.

Por ser proprietário de 21% das ações da montadora, Musk precisa que a empresa apresente bons rendimentos para aumentar sua fortuna. Em novembro de 2021, por exemplo, a Tesla possuia uma avaliação trilionária, fazendo com que o patrimônio do empresário chegasse a ser especulado em 320,3 bilhões de dólares, valor inédito na história.

Poucos meses depois, no entanto, o magnata da tecnologia acabou perdendo 100 bilhões ao enfrentar a desaleração do mercado de capitais e lidar com a compra do Twitter, que o fez vender 31 bilhões em ações da Tesla.

Novo homem mais rico

Com a queda de Musk, o francês Bernard Arnault assumiu a dianteira do ranking de bilionários, alcançando o topo da lista. Com patrimônio familiar avaliado em 207 bilhões de dólares pela Forbes, Arnault é presidente executivo do conglomerado de moda LVMH, que reúne marcas famosas como Louis Vuitton, Tiffany’s e Sephora.

O terceiro colocado da lista da Forbes é Jeff Bezos, fundador da Amazon. A fortuna do americano é avaliada em US$ 181,3 bilhões. Em seguida vêm Larry Ellison (Oracle), com US$ 142,2 bilhões, e Mark Zuckerberg (Meta), com US$ 139,1 bilhões.

