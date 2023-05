Tecnologia Elon Musk diz que vai eliminar contas do Twitter que estão inativas há vários anos

Por Redação O Sul | 10 de maio de 2023

Bilionário diz que isso vai significar uma queda na contagem de seguidores. (Foto: Reprodução)

O Twitter vai eliminar contas que não estão ativas há vários anos, e isso pode levar a uma queda na contagem de seguidores, tuitou o CEO Elon Musk. “Estamos limpando contas que não tiveram nenhuma atividade por vários anos, então você provavelmente verá uma queda na contagem de seguidores”.

Desde a aquisição da plataforma, em outubro do ano passado, Musk fez mudanças na rede social para gerar a receita necessária e cumprir sua promessa de torná-la um paraíso para a liberdade de expressão, ao mesmo tempo em que luta contra spam e bots que deterioram a experiência do usuário.

O processo não tem sido fácil – no mês passado, o Twitter restabeleceu o visto azul verificando os perfis de algumas pessoas importantes, até mesmo de algumas que já morreram há anos.

Muitos anunciantes abandonaram o site e o aplicativo, enquanto a nova fórmula de assinatura paga do Twitter Blue (para ser certificado e ter alguns privilégios) parece estar longe de compensar as perdas de receita, segundo analistas.

Mas o responsável pela Tesla e SpaceX continua com a sua aposta, encorajado pelas respostas dos seus fãs.

“Trabalhamos duro para tornar seu feed o mais atraente possível… Como está hoje em comparação com seis meses atrás?”, perguntou Musk em uma pesquisa no último domingo (7).

Aproximadamente 46% de 1,5 milhão de eleitores responderam “melhor” e 38% “pior”.

Elon Musk mencionou várias vezes nos últimos meses um objetivo enigmático: “maximizar o tempo de uso (gasto na plataforma) sem arrependimentos”.

Quando as marcas decidem onde anunciar, levam em conta diferentes métricas, incluindo o número de usuários ativos diariamente (ou pelo menos uma vez por mês), o tempo médio na plataforma ou mesmo o “engajamento”, ou seja, o número de interações com o conteúdo (como comentários, “curtidas”, etc.).

“O tempo gasto sem arrependimentos” não é como o número total de usuários ou outra (métrica). É apenas o número total de minutos sem arrependimentos”, explicou Musk em uma conferência para profissionais de publicidade no mês passado em Miami, Flórida.

Musk não indicou como é medido especificamente esse parâmetro, cujo nome sugere que sua apreciação é subjetiva.

Segundo estudos da consultoria Insider Intelligence, a receita do Twitter cairá 28% este ano porque “os anunciantes não confiam em Musk”. Em entrevista à BBC, ele garantiu, no entanto, que os anunciantes estão voltando e que a empresa está “perto do ponto de equilíbrio”.

