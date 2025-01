Mundo Elon Musk e outros bilionários tiveram lugar de honra na posse de Donald Trump

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Juntos, o quarteto de bilionários da tecnologia tem uma fortuna maior que PIB anual de 175 países. Foto: Getty Images Juntos, o quarteto de bilionários da tecnologia tem uma fortuna maior que PIB anual de 175 países. (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Elon Musk (X e Tesla), Jeff Bezos (Amazon e Blue Origin), Mark Zuckerberg (Meta) e Tim Cook (Apple) marcaram presença na cerimônia de posse de Donald Trump em Washington, D.C., nessa segunda-feira (20). Juntos, o quarteto de bilionários tem uma fortuna maior que PIB anual de 175 países.

O patrimônio líquido dos quatro empresários, conjuntamente, é de US$ 887,3 bilhões, o equivalente a R$ 5,3 trilhões. A fortuna vale mais que a produção anual de nações como Turquia, Argentina, África do Sul, Dinamarca, Portugal, Bélgica, Peru e Venezuela.

Ainda que seja importante destacar que o patrimônio dos bilionários é estoque e o PIB seja fluxo, o cálculo serve para dar uma dimensão do volume acumulado pelos bilionários mais próximos do novo governo norte-americano.

Cada um com contribuições diferentes e em maior e menor grau, os três bilionários com maior riqueza presentes na posse tiveram envolvimento na campanha de Trump durante as eleições presidenciais de 2024.

A Amazon, de Bezos, e a Meta, de Zuckerberg, estão entre as empresas que fizeram doações para a posse de Trump, cada uma doando US$ 1 milhão (R$ 6 milhões). Musk doou mais de 250 milhões de dólares (R$ 1,5 bilhão).

Mudança

A Meta de Zuckerberg baniu Trump do Instagram e do Facebook no passado, e Trump uma vez ameaçou mandá-lo para a prisão. Mas, depois dos resultados da eleição, Zuckerberg doou US$ 1 milhão para seu fundo inaugural, se encontrou com Trump em Mar-A-Lago, fez mudanças na forma como suas plataformas verificam os fatos das postagens e colocou um amigo de Trump, Dana White, no conselho do Meta. Na preparação para a eleição, Zuckerberg não apoiou nenhum candidato, mas chamou a resposta de Trump à sua tentativa de assassinato de “durão”.

Mais bilionários

Vários outros bilionários e seus cônjuges receberam ofertas de cargos importantes na administração Trump: Stephen Feinberg (US$ 5 bilhões), Warren Stephens (US$ 3,4 bilhões), Jared Isaacman (US$ 1,9 bilhão), Howard Lutnick (US$ 1,5 bilhão), Vivek Ramaswamy (US$ 1 bilhão), Steve Witkoff (US$ 1 bilhão), Linda McMahon (o marido Vince McMahon tem um patrimônio de US$ 3 bilhões) e Kelly Loeffler (o marido Jeff Sprecher tem um patrimônio de US$ 1,1 bilhão).

Dezenas de outros bilionários também apoiaram Trump em seu caminho para um segundo mandato, mas também não foram confirmados: Robert “Woody” Johnson (US$ 3,3 bilhões), Elizabeth e Richard Uihlein (cada um com US$ 5,9 bilhões), Roger Penske (US$ 6,5 bilhões) e Timothy Mellon (a família valia US$ 14,1 bilhões).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/elon-musk-e-outros-bilionarios-tiveram-lugar-de-honra-na-posse-de-donald-trump/

Elon Musk e outros bilionários tiveram lugar de honra na posse de Donald Trump

2025-01-20