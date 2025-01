Mundo Chapéu de Melania na posse do marido divide opiniões e viraliza nas redes

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2025

A produção foi comparada com personagens da ficção. Foto: Reprodução A produção foi comparada com personagens da ficção. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Melania Trump escolheu um look que chamou a atenção das redes sociais nessa segunda-feira (20). A produção foi escolhida pela mulher de Donald Trump para retornar ao posto de primeira-dama dos Estados Unidos. Na posse, ela elegeu um look composto por sobretudo, chapéu, scarpin e luvas de couro. A produção foi comparada com personagens da ficção.

Entre as comparações, a produção foi relacionada com personagens como Carmen Sandiego, os quadrinhos Spy vs Spy, o icônico Maskara e até Hamburglar, o personagem do McDonalds. O look é assinado pelo designer norte-americano Adam Lippes. Nascido em Buffalo, no estado de Nova York, ele já fez parte de grifs como Polo Ralph Lauren e Oscar de la Renta. Hoje, ele é dono de uma marca homônima.

Logo no início da cerimônia, Donald Trump e Melania protagonizaram um momento curioso. Ao entrar no complexo, ele tentou cumprimentá-la carinhosamente, parando de frente para ela e esticando os lábios para beijá-la. Melania, por sua vez, inclinou o rosto na direção dele.

Apesar da boa intenção de ambos, por pouco rosto e lábios não chegaram a se encostar. Após um breve momento de espera, Donald Trump desistiu de beijá-la e continuou a caminhar, sorrindo e cumprimentando outros presentes na cerimônia.

Nas redes sociais, principalmente no X, o antigo Twitter, usuários não deixaram o momento passar despercebido. “Momento constrangedor”, disse um. “Beijo bluetooth”, disse outro, brincando com a situação. “Beijo à distancia”, postou um terceiro.

Marcaram presença no evento grandes nomes da política norte-americana, como os ex-presidentes Barack Obama e Bill Clinton, além de aliados de Trump, empresários do setor de big tech e outras personalidades famosas.

O atual presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva não compareceu ao evento, mas se pronunciou via redes sociais. “Não queremos briga”, escreveu o governante.

A “passagem de bastão” foi embalada por alguns nomes consagrados da música. Apresentaram-se Carrie Underwood, o grupo Village People e Christopher Macchio.

Em seu primeiro discurso como presidente eleito, Donald Trump falou sobre suas prioridades como governante. Ao longo de 30 minutos, ele deixou claro que pretende ‘acabar com o declínio da América’ e lidar de forma rígida com as ilegalidades no país.

“Meu mandato será inspirado para buscar sucesso. Nós não vamos esquecer do nosso país, não vamos esquecer nossa Constituição. Não vamos esquecer nosso Deus. Hoje, eu vou assinar diversas ordens executivas e, com essas ações, nós vamos dar início à restauração dos EUA e a uma revolução do bom senso. Primeiro, vou declarar uma emergência nacional em nossas fronteiras do Sul”, disse ele.

“Todas as entradas ilegais serão impedidas. Vamos começar o processo de devolver milhões de imigrantes criminosos aos seus países de origem. Vamos recolocar a ideia de ‘Fique no México’. Nós vamos acabar com aquela prática de capturar e liberar. E eu vou mandar as tropas para o Sul para acabar com essa invasão desastrosa que vem acontecendo em nosso país.”

