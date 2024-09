Política Elon Musk faz novos ataques a Alexandre de Moraes e chama ministro de Voldemort: “Vergonha para juízes”

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2024

Assim como na quinta, Musk também chamou Moraes de “ditador tirano”. Foto: Reprodução O ministro do STF determinou o bloqueio para garantir o pagamento de multas. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O bilionário Elon Musk, dono do X (antigo Twitter) e da Starlink, voltou a atacar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes nesta sexta-feira (30). Por meio da rede social dele, Musk disse que o magistrado é “uma vergonha para as vestes de juízes” e tornou a comparar o ministro com o vilão Voldemort, da saga de livros britânica Harry Potter.

Os novos ataques de Musk a Moraes ocorre horas depois de o X descumprir o prazo determinado por Moraes, que exigiu que a plataforma indicasse um representante legal no País. Com a desobediência do empresário, a rede social pode ter as atividades interrompidas no território nacional a qualquer momento.

Pela manhã, Musk respondeu uma postagem do jornalista Gleen Greenwald, que criticou Moraes por “aplicar punições severas sem qualquer pretensão de devido processo legal”. Segundo o bilionário, o ministro do STF é “uma vergonha para as vestes de juízes”.

Musk também começou a se referir a Moraes como “ditador Voldemort”, comparando o magistrado com o vilão de Harry Potter. Horas depois de o STF ter intimado o empresário mediante uma postagem no X, o bilionário também fez a associação para atacar o magistrado.

O dono do X também disparou uma artilharia de ofensas contra Moraes na quinta-feira (29), chamando o magistrado de “ditador” e tirano”. Ele também afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) era um “cão de colo” do magistrado.

Nesta sexta, o empresário alegou, sem provas, que Moraes faz parte de um escândalo de intervenções ilegais no País. “O ditador Voldemort está envolvido em interferência eleitoral ilegal no Brasil”, escreveu Musk no X.

O dono do X também referendou uma postagem de um internauta da rede social dele, que publicou fotos de Moraes e Voldemort para reforçar a narrativa de Musk.

Assim como na quinta, Musk também chamou Moraes de “ditador tirano”. O bilionário afirmou ainda que o ministro do STF controla o País e se “disfarça de juiz”. “É verdade. O Brasil é controlado por um ditador tirânico disfarçado de juiz”, disse Musk.

