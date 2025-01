Mundo Elon Musk ironiza opositores após ser acusado de fazer saudação nazista em posse de Trump

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











“Meu coração está com vocês. É graças a vocês que o futuro da civilização está garantido”, disse ao finalizar o gesto. Foto: @ElonMuskOde/Reprodução “Meu coração está com vocês. É graças a vocês que o futuro da civilização está garantido”, disse ao finalizar o gesto. (Foto: @ElonMuskOde/Reprodução) Foto: @ElonMuskOde/Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Depois de ser criticado por um gesto que fez durante a posse de Donald Trump na segunda-feira (20), o dono do X, Elon Musk, ironizou os comentários. Em uma publicação na rede social, o bilionário disse “francamente, eles precisam de truques sujos melhores. O ataque de “todo mundo é Hitler” é tããão cansativo”.

Em um discurso durante a posse de Trump, o CEO da Tesla subiu ao palco da Capital One Arena, em Washington, sob grande aplauso, levantando os braços e gritando: “Simmmmm”.

“Esta não foi uma vitória comum. Esta foi uma bifurcação na estrada da civilização humana”, ele disse. “Esta realmente importou. Obrigado por fazer acontecer! Obrigado”, acrescentou.

Mordendo o lábio inferior, ele bateu a mão direita sobre o coração, dedos bem abertos, então estendeu o braço direito, enfaticamente, em um ângulo para cima, palma para baixo e dedos juntos. Então se virou e fez o mesmo gesto com a mão para a multidão atrás dele.

“Meu coração está com vocês. É graças a vocês que o futuro da civilização está garantido”, disse ao finalizar o gesto.

Os movimentos foram rapidamente examinados online.

“Elon Musk fez Sieg Heil na posse de Trump?”, perguntou o Jerusalem Post. A expressão alemã significa “salve a vitória” e era usada na época do nazismo.

Algumas pessoas compararam o movimento com uma saudação nazista, mas a Liga Antidifamação, uma importante organização que rastreia o antissemitismo, disse que parecia representar apenas um momento de entusiasmo.

“Parece que Elon Musk fez um gesto estranho em um momento de entusiasmo, não uma saudação nazista, mas, novamente, apreciamos que as pessoas estejam nervosas”, publicou na segunda-feira (20).

Alguns usuários do X saíram em defesa de Musk, alegando que ele estava expressando que o coração dele estava com os apoiadores e criticando postagens que sugeriam o contrário.

Logo após seu discurso, Musk postou um videoclipe da Fox com partes de seu discurso no X, que foi cortado do pódio quando ele fez o primeiro gesto enquanto encarava as câmeras. “O futuro é tão emocionante”, ele escreveu acima.

Repúdio

Autoridades da Europa repudiaram o gesto feito um dia antes pelo bilionário Elon Musk. Uma das críticas partiu de Olaf Scholz, chanceler da Alemanha. Questionado sobre o gesto no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, o líder disse que a liberdade de expressão não pode ser usada para apoiar posições de extrema direita.

“Nós temos liberdade de expressão na Europa e na Alemanha. Todos podem dizer o que quiserem, mesmo que sejam bilionários. O que não aceitamos é se for para apoiar posições de extrema direita”, disse Scholz.

Musk, que ironizou a polêmica envolvendo o gesto, respondeu à crítica em seu perfil no X, a rede social que ele comprou em 2022.

“Que vergonha, Oaf Schitz”, postou o bilionário, errando a grafia do nome de Scholz. Ele já havia se referido ao chanceler alemão como ‘Oaf Schitz’ anteriormente.

O empresário apoia abertamente o partido de extrema direita AfD (Alternativa para a Alemanha) na eleição federal do país, prevista para fevereiro, e já declarou que Scholz sairá derrotado no pleito. A ministra do Trabalho e segunda-vice-premiê espanhola, Yolanda Diaz, anunciou nesta terça que está deixando o X, rede social de Musk, após a fala de Musk no evento da posse de Trump.

“Não apenas com seus gestos, mas com os discursos absolutamente complicados que ele está fazendo”, afirmou Diaz à emissora estatal TVE, segundo a agência Reuters.

“Tomei essa decisão, que sei que é complicada, mas não farei parte de uma rede social baseada no uso de algoritmos que incentivam ideias xenófobas, contra os direitos humanos e incentivam a extrema direita no mundo”, acrescentou.

O governo espanhol disse que a decisão de Diaz foi pessoal e que os ministros são livres para utilizar as redes sociais que quiserem. Com informações dos portais de notícias CNN Brasil e g1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/elon-musk-ironiza-opositores-apos-ser-acusado-de-fazer-saudacao-nazista-em-posse-de-trump/

Elon Musk ironiza opositores após ser acusado de fazer saudação nazista em posse de Trump

2025-01-21