Mundo “Salve o Brasil”: Pablo Marçal não encontra Donald Trump, mas posta vídeo antigo como se fosse atual

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2025

Marçal não informou quando e onde o rápido encontro ocorreu. Foto: Reprodução

O empresário e ex-candidato à Prefeitura de São Paulo nas eleições do ano passado Pablo Marçal (PRTB) divulgou nas redes sociais, nesta terça-feira (21), um vídeo em que aparece ao lado do recém-empossado presidente dos Estados Unidos Donald Trump. A assessoria de imprensa de Marçal não informou quando e onde o rápido encontro ocorreu.

Com o título “Marçal pede socorro”, a gravação mostra o político sorrindo ao lado de Trump e iniciando um diálogo com o republicano.

Marçal pede, em inglês, para Trump salvar a América e salvar o Brasil. Ele responde: Brasil, we like Brasil (“Brasil, nós gostamos do Brasil”, em tradução livre). E prossegue afirmando que “nós iremos mais longe”.

Na publicação, o político disse que o encontro foi “o acesso mais difícil” de toda a vida dele. Afirma ainda que foi “quase impossível gravar esse vídeo”, porque “o Serviço Secreto não deixa chegar perto dele”.

O ex-coach pretendia encontrar Trump para “discutir iniciativas voltadas ao empreendedorismo, valores cristãos e o fortalecimento das economias de ambas as nações”.

Seguidores perguntaram se a imagem teria sido produzida por Inteligência Artificial (IA), mas Marçal não respondeu aos questionamentos. Segundo a assessoria de imprensa de Marçal, durante a viagem, ele se encontrou 3 vezes com o presidente dos EUA.

No dia anterior, o empresário havia divulgado registros de um encontro com o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) em Washington (EUA), que também viajou com o objetivo de participar de eventos relacionados à posse de Trump.

O PL, Novo, União, Republicanos e Podemos organizaram uma comitiva com quase 30 parlamentares, entre deputados e senadores. Entre os nomes estão Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Bia Kicis (PL-DF) e Carla Zambelli (PL-SP). O grupo terá uma série de atividades em Washington D.C. além da cerimônia, incluindo um brunch com assessores do governo Trump e um baile de gala.

Marçal visitou diversos lugares na capital do país, entre eles, veículos de comunicação. De acordo com a equipe do empresário, ele estaria cumprindo uma série de agendas estratégicas para “fortalecer as relações entre o Brasil e os Estados Unidos”.

No começo deste mês (8), por meio de nota, Marçal confirmou que permanecerá no PRTB e irá disputar as eleições presidenciais em 2026.

Nas eleições municipais do ano passado, ele terminou a disputa em terceiro lugar, com 28,14% dos votos válidos, atrás de Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL).

