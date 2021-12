Dono de uma fortuna de mais de US$ 250 bilhões, o bilionário pode ultrapassar US$ 10 bilhões em obrigações fiscais neste ano de 2021 se exercer todas as opções de ações com vencimento no próximo ano, segundo cálculos da Bloomberg News na semana passada.

A taxa incomumente alta ocorre depois que Musk vendeu quase US$ 14 bilhões em ações da Tesla para cobrir os impostos relacionados a essas transações.

Isso ocorreu após uma pesquisa do Twitter no mês passado, quando ele perguntou aos seguidores se deveria vender 10% de sua participação na montadora de carros elétricos, cujas ações dispararam mais de 2.300% nos últimos cinco anos.

Desde o movimento incomum de perguntar aos usuários do Twitter sobre o plano, a Tesla caiu quase um quarto e o valor de mercado da empresa caiu de US$ 1 trilhão para US$ 937 bilhões. As ações recuaram 2,7% no pré-mercado desta segunda-feira (20), em comparação com o fechamento de sexta (17) em Nova York.