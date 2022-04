O homem mais rico do mundo ofereceu ao Twitter US$ 54,20 por ação. (Foto: Freepik)

O homem mais rico do mundo ofereceu ao Twitter US$ 54,20 por ação

O bilionário Elon Musk, fundador da Tesla e da SpaceX, fez nesta quinta-feira (14) uma proposta para adquirir todas as ações do Twitter por mais de US$ 41 bilhões, algo em torno de R$ 197 bilhões.

Musk, o homem mais rico do mundo, ofereceu ao Twitter US$ 54,20 por ação do grupo, em torno de R$ 255. O valor é 38% mais alto do que o preço das ações da rede social.