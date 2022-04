Brasil Parcelas de abril do Auxílio Brasil começam a ser pagas

14 de abril de 2022

Atualmente, mais de 18 milhões de famílias são atendidas pelo programa social do governo federal Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Os beneficiários do Auxílio Brasil começaram a receber as parcelas de abril nesta quinta-feira (14), quando o grupo que possui o NIS (Número de Inscrição Social) com final 1 teve o benefício liberado.

O programa manteve as datas de depósitos do extinto Bolsa Família. O Auxílio Brasil é voltado para pessoas em situação de vulnerabilidade social e garante uma renda mensal de pelo menos R$ 400. Atualmente, mais de 18 milhões de famílias são atendidas pelo programa.

O auxílio é pago a famílias em situação de extrema pobreza. Famílias em situação de pobreza também podem receber, desde que tenham, entre os seus membros, gestantes ou pessoas com menos de 21 anos.

As famílias em situação de extrema pobreza são aquelas que possuem renda familiar mensal per capita de até R$ 105 e as em situação de pobreza renda familiar mensal per capita entre R$ 105,01 e R$ 210.

