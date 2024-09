Mundo Elon Musk quer mudar sede do X nos EUA e funcionários temem perder empregos

Não houve nenhum anúncio formal ou comunicação em toda a empresa sobre a necessidade de mudança.

Durante anos, a maior parte da equipe da plataforma X, do bilionário Elon Musk, esteve baseada em São Francisco, nos Estados Unidos, onde a empresa anteriormente conhecida como Twitter mantinha sua sede global. Com o fechamento iminente desse escritório neste mês, os funcionários estão sendo realocados em dois outros locais da região da Baía de São Francisco – um escritório menor em San Jose e um espaço compartilhado em Palo Alto que abriga a X.ai, a startup de inteligência artificial (IA) de Musk.

Ambos os escritórios ficam a uma hora ou mais de carro de São Francisco. Alguns funcionários estão sendo autorizados a trabalhar em casa, apesar da oposição pessoal de Musk a essa prática. No entanto, uma mudança muito maior pode estar sendo planejada para alguns funcionários de São Francisco. Certas equipes técnicas supervisionadas por Musk estão começando a ouvir rumores de planos de realocação de funcionários para o Texas, disse outra pessoa familiarizada com a empresa à Fortune.

Não houve nenhum anúncio formal ou comunicação em toda a empresa sobre a necessidade de mudança para o novo Estado, mas alguns funcionários do X foram informados de que devem esperar essa ordem e que os selecionados para trabalhar no Texas terão que fazer as malas e se preparar – sem assistência financeira da empresa, observou a pessoa. Não está claro quantos funcionários podem ser solicitados a se mudar e quantos concordariam em fazê-lo caso a empresa avance com esse plano. Um porta-voz do X não quis fazer comentários sobre o assunto.

Depois que adquiriu o Twitter em 2022, Musk disse aos funcionários que não pretendia mudar a sede da empresa para o Texas. Mas em julho, o bilionário tuitou que o X mudaria sua sede para Austin, citando a legislação da Califórnia que proíbe as escolas públicas de notificar os pais sobre mudanças na identidade de gênero dos alunos.

Embora a sede do X no Texas ainda não exista, a maioria das outras empresas de Musk tem sede ou se expandiu para lá nos últimos anos, incluindo a SpaceX e a Starlink, a The Boring Co. e a Tesla. Muitos funcionários esperam ser colocados em um espaço de escritório existente de uma dessas empresas se tiverem que se mudar, disse a segunda pessoa.

Os funcionários do X não estão familiarizados com mudanças drásticas em suas condições de trabalho. Nos primeiros dias da aquisição do Twitter por Musk, o bilionário exigiu que todos na empresa se inscrevessem para vida de trabalho “extremamente dura” ou então seriam considerados demitidos. Centenas de funcionários do Twitter recusaram, perdendo seus empregos, e Musk acabou demitindo outros milhares. Atualmente, o X emprega cerca de 500 engenheiros ou menos, disse uma das pessoas à Fortune.

A notícia de uma possível ordem de mudança começou a se espalhar dentro do X no final de agosto, mais ou menos na mesma época em que os funcionários finalmente souberam quando exatamente a sede de São Francisco seria oficialmente fechada, após semanas de silêncio por parte da gerência.

Embora um e-mail anterior da CEO Linda Yaccarino, que está sediada em Nova York, não tenha mencionado o tuíte de Musk de julho que dizia que a sede do X “se mudaria para Austin”, alguns funcionários foram informados de que o novo escritório do X será localizado em Bastrop, Texas. Localizada a cerca de uma hora de Austin, Bastrop é onde a Starlink e a The Boring Company estão sediadas atualmente, além de grandes instalações para a SpaceX. A Gigafactory da Tesla também fica próxima, e Musk está planejando construir uma cidade inteira no condado de Bastrop. Musk também mantém uma casa na região de Austin. (AE)

