Brasil Elon Musk reage à publicação sobre impeachment de Lula e Flávio Bolsonaro diz que ato vai ser “histórico”

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2025

O post do bilionário, que já soma 13,7 milhões de visualizações, foi compartilhado por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O chefe do Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos, Elon Musk, compartilhou em sua conta oficial no X, rede social da qual é dono, a publicação de um usuário sobre a mobilização da direita brasileira na organização de atos de rua pelo impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O post do bilionário, que já soma 13,7 milhões de visualizações, foi compartilhado por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro que tentam impulsionar o alcance das manifestações contra o atual governo.

O autor do post original ainda afirmou que os manifestantes estão se organizando contra o que eles acreditam ser uma “erosão da democracia” no Brasil sob a liderança de Lula. Esse é o mesmo discurso que parlamentares bolsonaristas reproduziram em comitivas internacionais e no encontro nesta semana com o relator para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Pedro Vaca.

Ao republicar a postagem, Musk comentou “Wow”, em alusão à grandeza dos atos prometidos pela direita brasileira. No entanto, as mais recentes manifestações convocadas por políticos bolsonaristas, como a do início deste ano em apoio à posse do presidente norte-americano Donald Trump, não teve tração prometida e atraíram poucas pessoas para as ruas em comparação a atos passados.

O post de Musk foi compartilhado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) com um comentário de convocação dos seus apoiadores a estarem presentes na rua na data marcada para os atos. O parlamentar ainda comentou na publicação do secretário norte-americano que o dia 16 de março será histórico.

Presença de Bolsonaro

Bolsonaro pretende comparecer ao ato no Rio de Janeiro, marcado para 16 de março, e incluir na pauta a defesa do projeto de lei que concede anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023.

“A previsão, não é certeza porque tenho que acertar com mais gente… Eu gostaria de ir no Rio de Janeiro, no dia 16. E a pauta lá seria anistia e as questões nacionais”, declarou Bolsonaro.

A escolha pelo Rio de Janeiro, e não por São Paulo, se deve ao fato de que o ato na capital paulista está sendo organizado pela deputada Carla Zambelli (PL-SP), considerada desafeto político do ex-presidente. As informações são do portal Forum.

