Elon Musk tenta impedir pedido do Twitter para julgamento acelerado

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2022

A empresa solicitou que o julgamento começasse em setembro porque o acordo de fusão com Musk termina em 25 de outubro. Foto: Reprodução

O bilionário Elon Musk apresentou uma moção contra o pedido do Twitter para acelerar um julgamento sobre seu plano de encerrar seu acordo de 44 bilhões de dólares com a empresa de mídia social.

Os advogados de Musk, em documentos arquivados no Delaware Chancery Court, disseram que o “pedido injustificável” do Twitter para levar o caso de fusão a julgamento em dois meses deveria ser rejeitado.

É o mais recente movimento no que promete ser um grande confronto legal entre Twitter e Musk. A empresa com sede em São Francisco está tentando resolver meses de incerteza para seus negócios, enquanto Musk tenta se afastar do acordo pelo que ele diz ser o problema de “bot de spam” do Twitter.

O Twitter processou Musk na terça-feira por violar o acordo para comprar a plataforma de mídia social, pedindo a um tribunal de Delaware que ordene que a pessoa mais rica do mundo conclua a fusão ao preço acordado de US$ 54,20 por ação.

A empresa solicitou que o julgamento começasse em setembro porque o acordo de fusão com Musk termina em 25 de outubro.

“O pedido repentino do Twitter por velocidade de dobra depois de dois meses de arrastar os pés e ofuscar é sua tática mais recente para encobrir a verdade sobre contas de spam por tempo suficiente para levar os réus ao fechamento”, disse Musk no processo.

Os advogados de Musk argumentaram que a disputa sobre contas falsas e de spam é fundamental para o valor do Twitter e extremamente intensiva em fatos e especialistas. Eles disseram que exigiria um tempo substancial para a descoberta e solicitaram uma data de julgamento em ou após 13 de fevereiro do próximo ano.

O pacote de financiamento da dívida comprometido pelos bancos para a aquisição de Musk expira em abril de 2023. Isso significa que se o julgamento começar em fevereiro e não terminar em abril, o acordo pode entrar em colapso. O Twitter se recusou a comentar a última moção de Musk.

