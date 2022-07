Porto Alegre Parada de Luta mobiliza comunidade LGBTQIA+ neste domingo, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2022

A programação conta com uma extensa lista de apresentações artístico-culturais. Foto: Alex Rocha/PMPA A programação conta com uma extensa lista de apresentações artístico-culturais. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A última festa que comemora o Dia do Orgulho LGBTQIA+, a Parada de Luta, será realizada neste domingo (17) com concentração no Largo dos Açorianos às 12h e deslocamento para a Orla do Gasômetro previsto para as 15h. O evento estava marcado para o primeiro domingo de julho, mas foi adiado por causa do mau tempo.

A Parada de Luta é organizada por representantes LGBTQIA+ e tem o apoio da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, com o financiamento da infraestrutura de palco e banheiros químicos. A limpeza será executada pela equipe do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) e a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) vai prestar apoio no trânsito.

A partir das 18h, na Orla do Gasômetro, a Secretaria da Saúde estará presente com a unidade móvel Fique Sabendo para realizar testes rápidos e gratuitos de HIV, sífilis e hepatites B e C, além da distribuição de preservativos e lubrificantes. A Esmalteria Aquarela vai oferecer o serviço de maquiagens coloridas gratuitamente. A programação conta com uma extensa lista de apresentações artístico-culturais.

