Porto Alegre Fiscalização noturna dispersa público em bairro de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2022

Frequentadores que estavam obstruindo pontos das ruas João Alfredo e José do Patrocínio deixaram as vias de forma pacífica. Foto: Pedro Piegas/PMPA

A Secretaria Municipal de Segurança coordenou mais uma edição da Operação Esforço Concentrado na madrugada deste sábado (16), em Porto Alegre. As ações ocorreram nos bairros Centro, Cidade Baixa e Moinhos de Vento.

Durante os trabalhos, duas dispersões de público ocorreram na Cidade Baixa. Frequentadores que estavam obstruindo pontos das ruas João Alfredo e José do Patrocínio deixaram as vias de forma pacífica. Uma tabacaria que operava irregularmente vendendo bebida alcoólica fora do horário permitido também foi autuada na rua da República.

A operação contou com efetivo da Guarda Municipal, agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e fiscais da prefeitura. Mais de 20 servidores, divididos em sete viaturas, integraram a ação. “De forma ordeira, o público tem respeitado as normas de convivência na Cidade Baixa e Moinhos de Vento. Além de ampliarmos a segurança nestes locais, também estamos evitando a chegada de denúncias de perturbação do sossego”, afirmou o secretário-adjunto de Segurança, Comissário Zottis.

Regramento

Vigente desde março, o novo decreto que estabelece regras de convivência na Cidade Baixa veda a atividade de ambulante no bairro, no horário das 24h até as 7h, exceto quando autorizados pela prefeitura. Também é proibida a venda por meio de teleentrega de bebidas alcoólicas e alimentos a quem esteja em via pública.

Bares, restaurantes e similares deverão, após as 2h, restringir as atividades ao consumo em área interna do estabelecimento. No Moinhos de Vento, o regramento entrou em vigor em novembro de 2021. As normas visam manter as práticas de convivência entre estabelecimentos, frequentadores e moradores.

